Можно рассмотреть детали: отдыхающий в Крыму сфотографировался с С-400 и "слив" расположение

Мужчина в плавках подобрался невероятно близко к ПВО. Российских оккупантов на фото и не видно.
Недавно в Сети начали появляться фото из Крыма, которые делают отдыхающие. На опубликованных ими снимках видны российские зенитные ракетные комплексы С-400. Один мужчина подобрался к вооружению вблизи Евпатории невероятно близко, сделал фото и опубликовал его, сообщает Телеграф.
Мужчина в плавках стоял около С-400 так близко, что комплексы можно было рассмотреть детально. К тому же он еще и "слил" точное местоположение вооружения оккупантов.
Пользователи в соцсетях оценили такой интерес россиян и предложили им провести настоящий флешмоб "Фото с ПВО". А чтобы флешмоб не проходил зря, необходимо добавлять геометку. ВСУ и вся Украина точно будут благодарны таким фото.
Кое-кто из пользователей соцсетей даже отметил, что они "работают" не хуже настоящего спутника, который приобрел для ВСУ фонд Сергея Притулы.
Ранее независимый OSINT-исследователь Бенджамин Питтет отмечал, что эти системы развернуты вблизи озера Тереклы в районе села Молочное возле Евпатории. То, что там базируется ПВО подтвердили и оккупационные власти Крыма.
Напомним, недавно поклонница России в соцсетях "слила" местоположение российской ПВО вблизи Евпатории в аннексированном Крыму.
"Марина из Крыма любезно показала локации расположения ПВО московитов под Евпаторией. Сторис уже удалила, но интернет все запомнил. Будь как Марина! Приближай освобождение Крыма", — написал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.
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