"Бавовна в Донецке": горит база российского батальона "Пятнашка", много погибших

В оккупированном Донецке горит база российского батальона "Пятнашка" / скриншот

Во временно оккупированном Донецке горит база российского батальона "Пятнашка". У российских оккупантов - большое количество погибших и раненых, уничтожена техника. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Хорошие новости утром. Немного бавовны в ленту. Именно сейчас, в окрестностях Донецка опять то ли кто-то курил неосторожно, то ли "камни с неба", горит база знаменитой "Пятнашки", интернациональной банды, которая воевала на Луганщине. Куча 200 и 300. Уничтожена модная техника. Продолжение следует", – написал Гайдай в Telegram.

Справка. Батальон "Пятнашка" — незаконное вооруженное формирование, сформированное преимущественно из абхазов. Они воевали на Востоке Украины в рядах российских боевиков.

Формирование было создано в июне 2014 года, входит в состав 100-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Ранее украинские защитники нанесли удар и полностью уничтожили склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Российские оккупанты в панике.

Напомним, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта с позывным "Тролль" из Донецка, который командовал 3-м батальоном 107 полка резервистов "ДНР".

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