Приближают освобождение: поклонница России в соцсетях показала месторасположение ПВО в Крыму

ПВО С-300 войска РФ / Reuters, Википедия

Поклонница России и сторонница вторжения войск Путина в Украину в социальных сетях показала расположение ПВО в оккупированном Крыму.

Как сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук, женщина сняла системы ПВО РФ, расположенные в районе Евпатории и опубликовала в соцсети.

"Марина из Крыма любезно показала локации расположения ПВО московитов под Евпаторией. Сторис уже удалила, но интернет все запомнил. Будь как Марина! Приближай освобождение Крыма", - написал Братчук.

Ситуация в Крыму

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Украина может применять оружие Запада по военным объектам РФ в оккупированном Крыму. США не против таких действий Киева. Между Штатами и Украиной существует договоренность о неприменении таких вооружений по территории России. На оккупированные украинские земли она, безусловно, не распространяется.

Издание Politico опубликовало комментарий представителя Белого дома, который заявил, что Вашингтон признает право Украины наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму западным оружием. У Байдена назвали полуостров суверенной территорией Украины.

18 августа в Крыму снова прозвучали взрывы. Жители Керчи публиковали видео, вероятно, пролетов ракет. Позже сообщалось, что произошли взрывы и на аэродроме Бельбек в Севастополе.

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