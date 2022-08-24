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Потери РФ превысили уже 80 тыс. оккупантов - Минобороны Британии

24 августа 2022, 16:34

Потери РФ более чем в 5 раз превысили число погибших в Афганистане.

Российские военные
РФ потеряла 80 тыс. солдат в Украине / коллаж фото Reuters, Радио Свобода

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже более 80 тыс. оккупантов. Среди них ликвидированы, раненые и те, кто просто сбежал с поля боя. Об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес, сообщает The Guardian.

Эти потери более в 5 раз превышают количество потерянных воинов на войне в Афганистане.

"Мы в основном принимаем данные о российских потерях, которые составляют – если объединить погибших, раненых, дезертиров – более 80 тысяч человек из их вооруженных сил. Это 80 тысяч за шесть месяцев по сравнению с 15 тысячами, которые они потеряли за десять лет в Афганистане", – сказал Бен Уоллес.

Российским оккупантам уже не удается осуществить масштабное наступление. Их продвижение можно измерить разве что в метрах в течение недели.

"Я говорил со своими начальниками разведки сегодня утром, перед тем как выступить, вы знаете, продвижения России можно измерить в метрах в неделю, а не в милях", – добавил Уоллес.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 24 августа, с начала полномасштабного вторжения были ликвидированы по меньшей мере 45 700 оккупантов.

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали на фронте 26-летнего старшего лейтенанта Вооруженных сил РФ Степана Милоградова, приехавшего воевать в Украину из Иркутской области. Украинские минометчики ударили по нему как раз тогда, когда оккупант управлял квадрокоптером и корректировал огонь своего подразделения.

Также ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали сержанта российской армии Александра Чадова из Волгоградской области. Он так хотел воевать, что решил вернуться на фронт даже после серьезного ранения.

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