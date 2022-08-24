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Таганрог и Краснодарский край будут Украиной: эксперт назвал условие

24 августа 2022, 15:12

Украине даже не придется их захватывать - так может произойти в случае, если в России начнутся волнения, и усилятся центробежные процессы.

Россия, Украина, Юрий Касьянов
Украина в будущем может вернуть себе не только Крым и Донбасс, но и Краснодарский край РФ - Юрий Касьянов / УНИАН, pixabay

По окончании войны Украина может вернуть себе не только все оккупированные территории, но и более древние, которые когда-то были в составе Украины.

Такое мнение в интервью Главреду выразил военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

По его словам, Украине даже не придется их захватывать - так может произойти в случае, если в России начнутся волнения, и усилятся центробежные процессы.

"Тогда многие регионы РФ сочтут за благо присоединиться к более прогрессивной Украине, чем оставаться в рамках деградирующего государства. Например, Таганрог, Краснодарский край и другие. Все они когда-то были в составе Украины. Допускаю, что эти регионы могут сами пожелать присоединиться к Украине, если будет развал, деградация и дезинтеграция Российской Федерации", - убежден Касьянов.

В то же время, блогер обращает внимание на то, что эти процессы могут начаться в РФ еще нескоро. Гораздо быстрее, по его мнению, Украине удастся вернуть себе Крым и Донбасс. Потому как Россия сможет удержать, в частности, оккупированный полуостров только при условии применения ядерного оружия.

"Москва постоянно шантажирует нас и мир ядерной бомбой. В принципе, удержать Крым без применения ядерного оружия Россия не сможет. С военной точки зрения, это абсурд, потому что Крым – это такой себе "непотопляемый авианосец", пришвартованный к берегу, который никуда не может уплыть, имеет ограниченные размеры, просматривается и простреливается вдоль и поперек. Удержать такой плацдарм невозможно. И как только будет разрушен Крымский мост, полуостров будет демилитаризован украинской армией", - говорит Касьянов.

При этом он уточняет, что надеяться на то, что война с Россией закончится после того, как Украина освободит Крым и Донбасс, не приходится.

"Она не закончится – просто линия фронта сместится к украинско-российской государственной границе. И тогда мы будем вынуждены перенести войну на территорию России. Ведь задача нашей войны – не захват территорий, а разгром армии врага. Где его громить, на своей или на его территории – это вопрос тактики. Главное – разгромить армию врага так, чтобы она более не представляла ни для кого угрозы", - сказал Касьянов. И добавил, что бо́льшую часть российской армии все же придется разгромить на территории Украины.

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