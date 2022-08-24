Абсолютное большинство украинцев за Независимость: 10 лет назад ее поддержали бы лишь 62% - опрос

Около 97% украинцев проголосовали бы сегодня за независимость Украины - опрос Рейтинг / Reuters

Если бы украинцам предложили сегодня проголосовать за независимость Украины, подавляющее большинство поддержало бы такое решение. В прошлом году данный показатель составлял 80%. А в 2012 году сторонников украинской государственности и вовсе было лишь 62%. Граждане видят свою страну свободным, независимым, сильным и процветающим государством Европы. Об этом говорится в социологическом исследовании группы Рейтинг.

Согласно данным опроса группы Рейтинг, который проводился в период с 17 по 18 августа, если бы сегодня украинцам предложили бы проголосовать за независимость Украины, 86% респондентов однозначно высказались бы положительно. Еще 11% скорее поддержали бы такое решение.

Примечательно, что сторонников государственности и суверенитета Украины в 2021 году было 80%. А в 2012 году данный показатель составлял всего 62%.

Также украинцам предложили назвать слова, с которыми они ассоциируют будущее Украины. Они видят государство свободным, независимым, сильным, процветающим, мирным, счастливым, европейским, развитым и единым.

Подчеркивается, что опрос был проведен методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Исследование провели во всех регионах, кроме захваченных Крыма и Донбасса, а также населенных пунктов, где нет мобильной связи. Погрешность составила менее 3,1%.

Украинцы против территориальных уступок РФ и выступают за визовый режим

Согласно июльским результатам опроса Киевского международного института социологии, около 84% украинцев выступают против того, чтобы Украина шла на территориальные уступки России. Причем даже в том случае, если война будет затяжной. Только 10% считают возможным достижения мира и сохранения независимости путем отказа от некоторых земель.

Кроме того, 79% респондентов полагают, что между Украиной и Российской Федерацией должен быть визовый режим с закрытыми границами. Около 11% опрошенных видят два государства в качестве "дружественных" стран с открытыми границами.

60% россиян поддерживают новое наступление России на Киев – Russian Field

По результатам опроса социологической службы Russian Field, около 59% россиян, которые приняли участие в исследовании, считают, что война России против Украины затянулась. Кроме того, 60% выступили за новое наступление войск агрессора на Киев.

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