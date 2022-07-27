84% украинцев назвали недопустимыми территориальные уступки в войне с РФ: новый опрос

84% украинцев назвали недопустимыми территориальные уступки в войне с РФ / коллаж УНИАН

84% украинцев выступают против любых территориальных уступок России ‒ даже в том случае, если это приведет к тому, что украино-российская война затянется надолго. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Лишь 10% респондентов полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

"Для 84% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий. По сравнению с маем (было 82%. – Главред) настроения населения практически не изменились", – говорят социологи.

При этом абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок во всех регионах Украины. Даже среди жителей восточных регионов, которые сейчас находятся под огнем оккупантов, 77% против уступок (готовы на уступки – только 16%), а среди жителей южных регионов – 82% против уступок (готовы на уступки – только 10%).

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Напомним, никакие территориальные уступки для достижения мира в Украине недопустимы для 82% украинцев, свидетельствовали результаты предыдущего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте КМИС, лишь 10% респондентов полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий, и еще 8% затруднились с ответом.

Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. На западе, юге и в центре Украины такого мнение придерживается 83-85% опрошенных, допускают возможность уступок 8-9% опрошенных. Даже на Востоке, где сейчас идут интенсивные бои, 68% против уступок, а готовы на уступки только 19%.

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