Украинцы хотят перемен: 90% за вступление в ЕС, 73% - за НАТО - опрос

В декабре 2021 года 58% украинцев хотели, чтобы Украина стала государством-членом ЕС, 48% хотели, чтобы Украина была в НАТО.
Членство Украины в НАТО и ЕС поддерживает большинство украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института.
Согласно обнародованным данным на сайте КМИС, украинцы едины в желаниях и ожиданиях вступления в Европейский Союз и НАТО.
90% респондентов на национальном уровне хотят, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, при этом самые низкие показатели на Востоке и Юге на уровне 84%.
Социологи также напомнили, что в декабре 2021 года 58% украинцев хотели, чтобы Украина стала государством-членом ЕС, 48% хотели, чтобы Украина была в НАТО.
Напомним, 23 июня Украина получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Европейский совет поддержал предоставление Украине такого статуса.
Президент Владимир Зеленский после этого отметил, что Украина ждала статус кандидата на вступление в Европейский Союз 120 дней и 30 лет.
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