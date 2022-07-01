УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинцы хотят перемен: 90% за вступление в ЕС, 73% - за НАТО - опрос

1 июля 2022, 13:37

В декабре 2021 года 58% украинцев хотели, чтобы Украина стала государством-членом ЕС, 48% хотели, чтобы Украина была в НАТО.

нато евросоюз, украина
НАТО, Евросоюз, Украина / УНИАН

Членство Украины в НАТО и ЕС поддерживает большинство украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института.

Согласно обнародованным данным на сайте КМИС, украинцы едины в желаниях и ожиданиях вступления в Европейский Союз и НАТО.

90% респондентов на национальном уровне хотят, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, при этом самые низкие показатели на Востоке и Юге на уровне 84%.

Результаты опроса / kiis.com.ua
Результаты опроса / kiis.com.ua

Социологи также напомнили, что в декабре 2021 года 58% украинцев хотели, чтобы Украина стала государством-членом ЕС, 48% хотели, чтобы Украина была в НАТО.

Напомним, 23 июня Украина получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Европейский совет поддержал предоставление Украине такого статуса.

Президент Владимир Зеленский после этого отметил, что Украина ждала статус кандидата на вступление в Европейский Союз 120 дней и 30 лет.

Читайте также:

Евросоюз НАТО социологический опрос
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:37

Украинцы хотят перемен: 90% за вступление в ЕС, 73% - за НАТО - опрос

13:35

Украинского бизнесмена арестовали в Лондоне

13:18

Дмитрий Лубинец стал новым омбудсменом по правам человека: что о нем известно

13:11

"Нет паритета в вооружении": Данилов предупредил украинцев об очень сложной войнеВидео

13:09

"Бомбы падают на жилые дома или больницы": Усик попытался открыть глаза российской пропаганде

Реклама
13:00

"Франция будет рядом": Макрон заявил о новой поставке гаубиц Caesar в УкраинуВидео

13:00

Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнолдс посвятил свою речь УкраинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 2 июля 2022: Стрельцам – обман, Козерогам – неприятности, Рыбам – хорошие новости

12:49

У оккупантов паника из-за "прилета" по нефтебазе на Луганщине – жалуются на HIMARSВидео

12:36

Православный календарь на июль 2022: Ивана Купала, день Петра и Павла, день Крещения Руси – важные даты

12:33

Как удалить косточки из вишен и черешен: 3 проверенных способа

12:07

Большинство украинцев не готовы отдавать земли взамен на окончание войны – опрос

11:57

"Была задача выжить": очевидец рассказал детали ракетного удара по ТЦ в КременчугеФотоВидео

11:52

В восторге от душа и микроволновок: семьи российских оккупантов переселяются в квартиры украинцев

11:28

Мечтал "освободить" Бердянск, но "сделал шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали предателя из Севастополя

11:15

Если Беларусь все-таки вторгнется в Украину: эксперт назвал главные цели ЛукашенкоВидео

11:02

"Путин убьет Лукашенко": Жданов объяснил, на что пойдет диктатор РФ, если Беларусь отвертится от войныВидео

10:44

"На зоне будет развлекать зэков": поддержавшего Украину Галкина хотят упечь за решетку

10:29

Германия требует от Литвы отменить запрет на транзит в Калининград – Spiegel

10:10

800 компаний в США согласились изготавливать оружие для Украины – CNNВидео

Реклама
10:02

Взорвали ЗРК "Тор" и жгли документы: появились детали позорного бегства оккупантов со ЗмеиногоВидео

09:32

"Он 20 лет его водит за нос": Жданов назвал условия, при которых Лукашенко предаст ПутинаВидео

09:27

Ракетный удар по 9-этажке и базам отдыха на Одесчине: 18 человек погибли, еще 30 - раненыВидео

09:24

Россию накрывает экономический каннибализммнение

09:05

Лукашенко готовится к войне с Украиной: военный эксперт рассказал, каким областям грозит вторжениеВидео

08:51

По Николаеву утром оккупанты ударили ракетами, над городом дым: подробностиВидео

08:35

ВСУ ударили с вертолетов и артиллерии: на юге уничтожено 35 оккупантов и модернизированные танкиВидео

08:35

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2022: Тельцам - чужие секреты, Ракам – деньги, Львам – интересное предложениеВидео

08:12

"Литву - за три дня": на росТВ обсудили новый блицкгригВидео

08:04

Даже среагировать не успели: снайпер ССО самостоятельно уничтожил целую группу оккупантовВидео

08:00

День архитектора 2022 в Украине – поздравления, стильные открытки и картинки

07:14

Текст из армии для тех, кто в тылумнение

07:00

День следователя 2022 – мощные поздравления и открытки к празднику

06:28

Гороскоп на июль 2022 для Водолеев: какие сюрпризы приготовили звезды в любви, на работе и финансахВидео

06:01

Лукашенко ищет способ предать Путина – интервью с Олегом ЖдановымВидео

05:30

Войска РФ продвинулись к Харькову и бьют артиллерией по южным окрестностям города – ЖдановВидео

05:04

Почему укроп желтеет прямо на грядке и как с этим бороться

04:17

Убирает ржавчину, удаляет накипь и отмоет посуду: на что способна лимонная кислота в паре с содой

03:45

Как правильно стирать кроссовки вручную: 5 шагов для эффективного ухода за обувью

03:10

Украину накроет невыносимой жарой: синоптики рассказали, когда ждать похолоданияВидео

Реклама
02:37

Гороскоп на неделю 4-10 июля: Ракам – удача, Львам – сплетни, Водолеям – счастье в любвиВидео

02:05

Лукашенко может отказаться от войны: как это ударит по России - ЗолотаревВидео

01:31

РФ вызывает экзистенциальный ужас: эксперт оценил, есть ли у России шанс вернуться на мировой рынокВидео

00:51

Приметы на 1 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на июль-2022 для всех: двум несусветным лузерам будет крайне тяжело, а Дева – в ажуреВидео

30 июня, четверг
23:55

Гороскоп на июль 2022 года для Рыб: выигрыш, безумная любовь и новый доход

23:55

Отец погибшего на "Москве" срочника обозвал Путина, но готов воевать против УкраиныВидео

23:35

Двор украинской телеведущей уничтожила ракета: она показала видеоВидео

23:25

Главное слово сегодня – Змеиный: Зеленский об освобождении острова от россиян

23:25

Кэмерон Диаз возвращается в кино спустя 8 лет: что известно

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять