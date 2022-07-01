Украинцы хотят перемен: 90% за вступление в ЕС, 73% - за НАТО - опрос

НАТО, Евросоюз, Украина / УНИАН

Членство Украины в НАТО и ЕС поддерживает большинство украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института.

Согласно обнародованным данным на сайте КМИС, украинцы едины в желаниях и ожиданиях вступления в Европейский Союз и НАТО.

90% респондентов на национальном уровне хотят, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, при этом самые низкие показатели на Востоке и Юге на уровне 84%.

Результаты опроса / kiis.com.ua

Результаты опроса / kiis.com.ua

Социологи также напомнили, что в декабре 2021 года 58% украинцев хотели, чтобы Украина стала государством-членом ЕС, 48% хотели, чтобы Украина была в НАТО.

Напомним, 23 июня Украина получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Европейский совет поддержал предоставление Украине такого статуса.

Президент Владимир Зеленский после этого отметил, что Украина ждала статус кандидата на вступление в Европейский Союз 120 дней и 30 лет.

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