"Скоро все закончится": в разведке спрогнозировали, когда и чем завершится война

Кирилл Буданов рассказал, когда закончится война в Украине / Фото УНИАН, t.me/DIUkraine

В разведке сообщили, что текущей зимой война в "значительной степени" стихнет, а весной уже состоится выход на границы Украины 1991 года.

"Скоро это закончится... Где-то в конце мая я рассказал, как алгоритм будет происходить. Я тогда сказал, что июнь будет для нас нехорошим, будем немного терять. В июле будет застой, в августе начнем движения по восстановлению территорий. Зимой война в значительной степени стихнет. И вот после зимы начнется завершение этого конфликта, выходом на первом этапе на границы по состоянию на 1991 год", - отметил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время сегодняшнего телемарафона.

Руководитель ГУР также отметил, что выход на админграницы Украины произойдет до конца весны, возможно, немного раньше. В днях можно ошибаться, но не в алгоритмах.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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