"В октябре будет эскалация на фронте": Данилов рассказал об условиях вступления Украины в НАТО

Данилов / Reuters, УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на вопрос, когда Украина может получить ответ на свою заявку о вступлении в НАТО по ускоренной процедуре.

В эфире Единых новостей Данилов напомнил, что для согласования какой-либо страны для вступления в Альянс необходимы одобрительные решения всех 30 его членов.

"Хочу, чтобы мы с вами понимали, что Альянс – это не только Столтенберг. Он сейчас руководит Альянсом, но – это 30 стран и там должен быть абсолютный консенсус по этому решению. Я думаю, что полномочия на сегодняшний день давать такой ответ непосредственно у господина Столтенберга, наверно, нет", – сказал секретарь СНБО.

Данилов также заверил, что Украина не оставит попыток стать членом НАТО и провел ряд исторических параллелей.

"Когда в 2008 году нам не дали ПДЧ, мы же не сложили руки, мы к этому двигались. Когда в 2010 году Россия захватила фактически через власть Януковича нашу страну, мы не сложили руки, мы двигались. Когда в 13-м году нам было отказано в движении на Евросоюз, мы так же начали, не сложа руки, работать. В конце концов, мы добились того, что в нашей Конституции закреплена норма вступления в Евросоюз и вступления в НАТО. Работаем. Боритесь –поборете", – процитировал секретарь СНБО Тараса Шевченко.

Эскалация на фронте

На фронте в Украине в ближайшее время следует ожидать эскалации. Это произойдет из-за того, что в России провели мобилизацию и оккупанты будут пытаться делать определенные шаги, однако ВСУ готовы к любому развитию событий.

"Россия будет пытаться нам нанести максимальный вред. Но и мы верим в наши ВСУ, мы понимаем, что происходит на фронте. Я хочу заметить, что перед заседанием СНБО состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего. Мы благодарны всем, кто на Харьковском, Луганском направлениях двигается вперед. Благодарны тем, кто защищает Донецкое направление и другие. Мы понимаем, что происходит на фронте. Наши войска готовы к любому развитию событий. Мы считаем, что в ближайшее время будет попытка эскалации со стороны РФ, ведь у них происходит мобилизация", — заявил Данилов.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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