Верховный лама Калмыкии пошел против Путина и его войны в Украине

Тэло Тулку Ринпоче заявил, что ранее не хотел комментировать войну России против Украины, чтобы "не портить отношения между властью и буддистами" Калмыкии.
Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче заявил, что правда в войне, которую развязала Россия — на стороне Украины, поскольку она защищает свою землю и свой народ.
Ринпоче назвал войну ненужной, особенно в XXI веке, передает Кавказ. Реалии.
"Все хотят жить мирно, спокойно, каждая страна хочет развиваться... Думаю, что украинская сторона, конечно, действительно права – она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права. Это очень трудно сказать, это я не могу", – заявил Верховный лама.
К слову, это первое публичное выступление столь высокого уровня от лидера распространенных в России конфессий. Религиозный лидер пояснил, что все это время не хотел комментировать войну России против Украины, чтобы "не портить отношения между властью и нашими буддистами".
Верховный лама считает, что лидеры буддийских общин России, публично поддерживающие войну против Украины, на самом деле вряд ли так считают искренне, если являются настоящими буддистами.
Справка. Республика Калмыкия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района.
Граничит на юге с Республикой Дагестан, на юго-западе — со Ставропольским краем, на западе — с Ростовской областью, на северо-западе — с Волгоградской областью, на востоке — с Астраханской областью.
Единственный регион в Европе, традиционно исповедующий буддизм.
Отметим, 24 сентября бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж обратился к жителям страны-агрессора России с призывом не бороться против украинцев. Политик предложил бурятам, тувинцам и калмыкам сбегать в Монголию во избежание принудительного призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной российским диктатором Владимиром Путиным. Он также призвал находящихся на территории Украины российских военных не стрелять в местных жителей и не забирать у них свободу.
Мобилизация в России
Российский диктатор Владимир Путие 21 сентября объявил о проведении частичной мобилизации в России.
Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.
После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.
На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.
Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.
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