УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Верховный лама Калмыкии пошел против Путина и его войны в Украине

3 октября 2022, 09:01

Тэло Тулку Ринпоче заявил, что ранее не хотел комментировать войну России против Украины, чтобы "не портить отношения между властью и буддистами" Калмыкии.

Тэло Тулку Ринпоче, Владимир Путин
Тэло Тулку Ринпоче прямо заявил, что Украина права в своей борьбе с российскими оккупантами / Фото kalmykianews.ru

Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче заявил, что правда в войне, которую развязала Россия — на стороне Украины, поскольку она защищает свою землю и свой народ.

Ринпоче назвал войну ненужной, особенно в XXI веке, передает Кавказ. Реалии.

"Все хотят жить мирно, спокойно, каждая страна хочет развиваться... Думаю, что украинская сторона, конечно, действительно права – она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права. Это очень трудно сказать, это я не могу", – заявил Верховный лама.

К слову, это первое публичное выступление столь высокого уровня от лидера распространенных в России конфессий. Религиозный лидер пояснил, что все это время не хотел комментировать войну России против Украины, чтобы "не портить отношения между властью и нашими буддистами".

Верховный лама считает, что лидеры буддийских общин России, публично поддерживающие войну против Украины, на самом деле вряд ли так считают искренне, если являются настоящими буддистами.

Справка. Республика Калмыкия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района.

Граничит на юге с Республикой Дагестан, на юго-западе — со Ставропольским краем, на западе — с Ростовской областью, на северо-западе — с Волгоградской областью, на востоке — с Астраханской областью.

Единственный регион в Европе, традиционно исповедующий буддизм.

Отметим, 24 сентября бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж обратился к жителям страны-агрессора России с призывом не бороться против украинцев. Политик предложил бурятам, тувинцам и калмыкам сбегать в Монголию во избежание принудительного призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной российским диктатором Владимиром Путиным. Он также призвал находящихся на территории Украины российских военных не стрелять в местных жителей и не забирать у них свободу.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путие 21 сентября объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

Другие новости:

мобилизация война в Украине мобилизация в армию новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:57

РФ может применить суперторпеды "судного дня", подлодка уже вышла на испытания - разведка НАТО

09:43

Коротко о ядерном ударе и лиманском котлемнение

09:43

Сеть 1xBet в Украине: СМИ обнаружили еще ряд онлайн-казино, связанных с российским букмекером

09:40

Переобулась: пропагандистка Симоньян внезапно заявила, что никогда не служила властям РФВидео

09:37

"Позор! Какой позор!": Путин стал раздражать своих ближайших приспешников - СМИВидео

Реклама
09:01

Верховный лама Калмыкии пошел против Путина и его войны в УкраинеВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 3 октября 2022: Львам – предательство, Девам – зависть, Стрельцам – деньги

08:52

Погиб над Черным морем: нашли тело летчика из Бучи, возглавлявшего "Призраков Киева"

08:27

ВСУ освободили от оккупантов села Архангельское и Миролюбовка на севере ХерсонщиныВидео

08:20

Гороскоп на октябрь 2022 для Водолеев: депрессия, самокопание и перемены к лучшемуВидео

08:14

ВСУ изменили динамику боевых действий на фронте и теперь могут маневрировать – глава ПентагонаВидео

08:02

"Более вероятно, чем ядерный удар": Россия может ударить по аэропортам Польши - сенатор СШАВидео

07:33

В ОК Юг отчитались о частичном успехе ВСУ: сбит вертолет оккупантов Ка-52 за $16 млн

07:00

Ночью РФ ударила ракетами по Запорожью: есть пострадавшие

06:30

Время думать о post-war, время после войнымнение

05:30

Температура обрушится до 0º: украинцы узнали сроки "ледяного" прогнозаВидео

05:00

Как лучше всего экономить электроэнергию дома

04:45

Украине не дают средства ПВО, которые способны перехватывать ядерные ракеты - ГончарВидео

03:20

Уникальный джем на зиму от простуды и болезней: простой рецепт для домашней аптечкиВидео

02:44

Премьера шоу Голос країни-12: первый послевоенный выпускВидео

Реклама
02:43

Перчинка с выдержкой: 64-летняя Шэрон Стоун снялась для мужского журнала в пикантном платье

02:10

Холод и ливни уйдут: синоптик рассказала, когда в Украине станет теплоВидео

01:38

"Это детям надо обязательно показывать?": Волочкова собрала целый зал, чтобы расставить ноги

00:51

Приметы на 3 октября: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы в дом беду не принестиВидео

02 октября, воскресенье
23:51

Лиманом не ограничились: Зеленский анонсировал успехи ВСУВидео

23:20

Украинские военные освободили Торское и значительно продвинулись вперед в Донецкой областиВидео

23:00

Принц Гарри и Меган Маркл снова за бортом: появились новые фото королевской семьиВидео

22:40

Как нельзя называть сыновей: мужчины с этими именами - кошмар для своих матерей

22:39

Восстановление ядерного статуса Украины: эксперт раскрыл неожиданный сценарийВидео

22:38

В Украине рекордно подорожают продукты: какими будут цены зимойВидео

22:09

"Буряты разлетелись": на Луганщине "бавовна" - прогремел мощный взрывВидео

21:55

Наступление на Киев: в ВСУ рассказали об угрозе и приоритетах ПутинаВидео

21:36

"РФ – аутсайдер": у Зеленского назвали главное условие завершения войны в УкраинеВидео

20:52

Генерал ВСУ Наев рассказал, как и когда закончится войнаВидео

20:50

Старший сержант Дианов: "садисты в Еленовке морили нас голодом"Видеоблоги

20:47

ВСУ выбивают россиян на юге: взорваны склады и позиции вместе с десятками оккупантовВидео

20:18

Папа римский Франциск начинает прозревать?мнение

20:15

Путин нафантазировал новые "границы" аннексированных территорий Украины: что известноВидео

20:14

Куда делась "вторая армия профессионалов": у Зеленского отреагировали на рекордные потери РФВидео

20:10

Приметы на 4 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в дом привлечь деньги и достатокВидео

Реклама
20:02

Тайный сын короля Чарльза III показал последнее письмо к Елизавете II: "Я был разочарован"Видео

19:44

Путину ищут замену: в РФ назвали неожиданного кандидата в преемникиВидео

19:30

Чтобы картошка не прорастала: "золотые" правила, которые вас удивятВидео

19:02

Макрон срочно позвонил Зеленскому: что пообещал президент ФранцииВидео

18:58

Гиркин взвыл после бегства оккупантов из Лимана и заговорил о поражении РФ в войнеВидео

18:52

Украинский боксер Усик находится на передовой: его менеджер рассказал подробности

18:40

Без него не обходится никто: в Украине рекордно взлетел в цене продукт, который есть в каждом домеВидео

18:27

ВСУ уничтожили новейший самолет Су-34 "элитной" авиадивизии РФВидео

18:10

Самая вкусная закуска из винограда: быстрый рецепт, который заменит маслиныВидео

17:42

Диверсии, капитуляция и ядерный удар: Путин озвучил 3 следующих шага в войне - New York TimesВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять