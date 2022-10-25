ВСУ ударили в расположение 'кадыровцев' на Херсонщине: 60 захватчиков ранены, около 40 погибли

ВСУ ударили по базе кадыровцев на Херсонщине / скриншот

В понедельник, 24 октября, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе "кадыровцев" во временно оккупированной Херсонской области. Боевики размещались в здании одного из населенных пунктов региона.

Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в Telegram отметил, что, вероятно, речь идет о селе Каиры в Херсонской области.

"Выжили там далеко не все из располагавшихся", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, есть много погибших и раненных.

ВСУ ударили по логову "кадыровцев" в Херсонской области / Фото Telegram

В Сети появилось видео последствий удара. На кадрах видно оккупантов, полностью покрытых пылью и, вероятно, пеплом. У некоторых из них идет кровь.

Офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан в своем Twitter сообщил, что, по предварительным данным, по меньшей мере 60 "кадыровцев" получили ранения, еще около 40 погибли.

"Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по базе, в которой базировались тиктокеры. По предварительной информации, у "кадыровцев" около 40 ушли на ДМБ и более 60 ранены", – говорится в сообщении.

В Telegram-канале Николаевский Ванек опубликовали фото якобы ликвидированных после удара "кадыровцев".

Фото ликвидированных кадыровцев / t.me/vanek_nikolaev

Как сообщал Главред, кадыровцы публично насилуют россиян, которые не хотят воевать и пытаются бежать с поля боя из-за успешного контрнаступление ВСУ.

Ранее женщины из "ДНР" просили у боевика Пушилина помощи, потому что кадыровцы насилуют их мужчин. Чеченцы изнасиловали по меньшей мере двух военных "Народной милиции ДНР", которые ранее работали в "городской администрации".

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