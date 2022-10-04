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Публично насилуют: кадыровцы придумали новое наказание для россиян-"отказников"

4 октября 2022, 20:20

Именно изнасилованиями чеченцы пытаются повысить моральный дух "второй армии мира".

Российские военные, кадыровцы
Кадыровцы насилуют россиян, которые не хотят воевать / Коллаж фото Reuters, Радио Свобода

Российские военные пытаются бежать с поля боя из-за успешного контрнаступление ВСУ. Если раньше кадыровцы расстреливали таких "отказников", то теперь просто публично насилуют их. Об этом заявили в украинских спецслужбы, сообщает 24 канал.

Именно изнасилованиями чеченцы пытаются повысить моральный дух "второй армии мира".

"Чтобы бородатых тиктокеров боялись больше, чем высокоточных снарядов и бойцов ВСУ, наемники чеченского царька решили заменить расстрелы потенциальных дезертиров на другое наказание. Отныне кадыровцы начали приезжать в штабы подразделений, в которых личный состав отказывается держать оборону или наступать на украинские позиции. Туда же по требованию тиктокеров привозят по 10-20 вояк, которые "проявили трусость". Вместо угроз убийством, побои или просто "воспитательной беседы" о том, как нужно защищать родину, кадыровцы начали насиловать русских солдат в качестве наказания", – говорится в сообщении.

Такие наказания применяют не только к мобилизованным с оккупированных территорий Донбасса, но и к кадровым бойцам ВС РФ. Единственным, что спасает от изнасилований кадыровцами являются погоны. Они стараются не трогать русских офицеров. Военная служба правопорядка отказывается принимать жалобы на сексуальное насилие.

"Более того, работникам медицинских служб приказали не оказывать помощь пострадавшим от кадыровцев, а также не оформлять факт нанесения ими повреждений документально", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о том, что женщины из "ДНР" просят у боевика Пушиліна помощи, потому что кадыровцы насилуют их мужчин. Чеченцы изнасиловали по меньшей мере двух военных "Народной милиции ДНР", которые ранее работали в "городской администрации".

Также сообщалось, что украинские военные разбили подразделения "ЛДНР", которые были усилены бойцами полка спецназначения "Ахмат". Минимум 13 человек были ликвидированы, еще 19 ранены. Также вражеские военные были захвачены в плен.

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