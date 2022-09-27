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"Мы не люди, мы скот": военные "ДНР" в жесткой панике из-за кадыровцев, они их насилуют

27 сентября 2022, 12:12

Женщины из "ДНР" обратились к Пушилину с просьбой спасти их мужей и сыновей от чеченцев.

Российские военные, кадыровцы
Кадыровцы насилуют военных "ДНР" / Коллаж фото Reuters, Радио Свобода

Женщины из "ДНР" пожаловались главарю боевиков Пушилину и попросили его защитить их сыновей и мужей. Они утверждают, что некоторых мобилизированный из Докучаевска изнасиловали чеченцы. Об этом говорится в обращении к Пушилину, которое опубликовали в Сети.

Сообщается, что чеченцы изнасиловали двух военнослужащих "Народной милиции ДНР", которые ранее работали в "городской администрации".

В заявлении говорится, что все произошло на боевых позициях в районе населенного пункта Берестовое.

"Сослуживцам, которые хотели защитить наших ребят, угрожали оружием и обещали пристрелить "как собак". Чеченцы оскорбляли наших военных и заявляли, что мы на своей земле никто, не люди, скот и они будут с нами делать все, что захотят. Наша судьба молчать и терпеть", - говорится в заявлении.

кадыровцы насилуют оккупантов
Кадыровцы насилуют военных "ДНР" / Фото из соцсетей
кадыровцы насилуют оккупантов
Кадыровцы насилуют военных "ДНР" / Фото из соцсетей

Напомним, советника Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что на Херсонском направлении по зданию, в котором находились "кадыровцы", был нанесен ракетный удар. По его словам, более 40 вражеских солдат были ликвидированы. При этом еще 30 получили ранения, их госпитализировали.

Также сообщалось, что украинские военные разбили подразделения "ЛДНР", которые были усилены бойцами полка спецназначения "Ахмат". Минимум 13 человек были ликвидированы, еще 19 ранены. Также вражеские военные были захвачены в плен.

Другие новости:

ДНР война в Украине кадыровцы вторжение России Денис Пушилин изнасилование
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