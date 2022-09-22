"Случилась беда": на Херсонском направлении здание с "кадыровцами" разгромили ракеты - Арестович

Алексей Арестович / УНИАН

Советника Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что на Херсонском направлении по зданию, в котором находились "кадыровцы", был нанесен ракетный удар.

В эфире Фейгин Live Арестович признался, что десятки вражеских солдат погибли.

"На Херсонском направлении доблестные джигиты Кадырова приехали в большом количестве. Они приехали давно, но позавчера (20 сентября - ред.) с ними случилась беда. Прямо в то здание, где они сидели, прилетело много всяких ракет", - рассказал Арестович.

По его словам, более 40 вражеских солдат были ликвидированы.

При этом еще 30 получили ранения, их госпитализировали.

Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины в рамках военной операции по освобождению Херсонской области деоккупировали уже около 500 квадратных километров региона. Под контроль Киева возвращено 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

Бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что в Украине есть минимум три участка, где ВСУ могут взять в окружение войска России.

Речь идет Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

20 сентября гауляйтер захваченной Херсощины Владимир Сальдо заявил, что коллаборанты вместе с оккупантами приняли решение провести в регионе "референдум" о якобы присоединении к России. Псевдореферендум собираются провести с 23 по 27 сентября. На эти же даты запланированы "мероприятия" в Донецкой и Луганской областях.

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