Показал с разных ракурсов: на Херсонщине кадыровцы сами слили в Сеть свое место дислокации

Кадыровцы сами сдали свое местоположение / Коллаж фото Telehgram, скриншот

Украинские военные ликвидировали сразу почти 30 российских оккупантов. ВСУ ударили по базе кадыровцев на Херсонщине. Самое интересное то, что "тик-ток" войска Кадырова сами засветили свое место дислокации. Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Один из оккупантов снял видео в школе, где прятались кадыровцы, и выложил его в Сеть.

"Можно поблагодарить одном из кадир донов, который передал видео с их базы бойцам ВС Украины, а сам скрылся с места дислокации. Очень умный дон", – говорится в сообщении.

В этом ролике с разных ракурсов видно помещение и территорию школы, в которой засели кадыровцы.

Кадыровцы сами сдали свое местоположение / скриншот

"Бавовна" в Каире на Херсонщине

Напомним, ВСУ 24 октября ударили по базе кадыровцев в селе Каиры Херсонской области. В Сети появились фото на которых были видны оккупанты, покрытые пылью. У некоторых из них текла кровь.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что по предварительным данным около 60 оккупантов были ранены, еще около 40 - ликвидированы.

Следует отметить, что после "бавовны" здание, в котором прятались оккупанты, почти полностью было уничтожено. Посередине все стены и перекрытия полностью обвалились.

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