Показал с разных ракурсов: на Херсонщине кадыровцы сами слили в Сеть свое место дислокации

Один из кадыровцев снимал видео со школы, в которой прятались оккупанты.
Украинские военные ликвидировали сразу почти 30 российских оккупантов. ВСУ ударили по базе кадыровцев на Херсонщине. Самое интересное то, что "тик-ток" войска Кадырова сами засветили свое место дислокации. Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.
Один из оккупантов снял видео в школе, где прятались кадыровцы, и выложил его в Сеть.
"Можно поблагодарить одном из кадир донов, который передал видео с их базы бойцам ВС Украины, а сам скрылся с места дислокации. Очень умный дон", – говорится в сообщении.
В этом ролике с разных ракурсов видно помещение и территорию школы, в которой засели кадыровцы.
"Бавовна" в Каире на Херсонщине
Напомним, ВСУ 24 октября ударили по базе кадыровцев в селе Каиры Херсонской области. В Сети появились фото на которых были видны оккупанты, покрытые пылью. У некоторых из них текла кровь.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что по предварительным данным около 60 оккупантов были ранены, еще около 40 - ликвидированы.
Следует отметить, что после "бавовны" здание, в котором прятались оккупанты, почти полностью было уничтожено. Посередине все стены и перекрытия полностью обвалились.
Другие новости:
- "Грязная бомба" vs ядерная: эксперт рассказал, последствия какого удара будут страшнее
- Победить русских удавалось хитростью: защитник Азовстали рассказал о боях за Мариуполь
- В Украине уже почти полностью уничтожен целый батальон "боевых бурятов Путина"