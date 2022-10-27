В Украине уже почти полностью уничтожен целый батальон "боевых бурят" Путина

ВСУ "демилитаризовали" батальон Байкал / Фото news.zerkalo.io

В Украине практически полностью разбит батальон "Байкал", который был сформирован из жителей Бурятии. Не так давно оккупанты были переброшены на войну, но их батальон уже оказался под угрозой роспуска.

Участник Общественной палаты Бурятии и бывший кандидат в депутаты Народного Хурала Биликто Дугаров. сообщил в Telegram, что батальон "Байкал" формировался исключительно из добровольцев.

"Он потенциально обладал очень высокой боеспособностью и мог эффективно решать сложные боевые задачи на театре военных действий. А что произошло в итоге? Министерство обороны разбивает единую высоко боеспособную единицу на две части. Две роты направляются на Донецкое направление и ещё две роты на Мариупольское направление. То есть, батальон, который ещё не успел вступить в войну, уже фактически расформировали и раздербанили на части. Что это? Глупость и разгильдяйство военного командования или это целенаправленная диверсия?" – написал Дугаров.

Он сообщил, что обе части батальона попали в "тяжелейшие боевые условия и понесли значительные потери двухсотыми и трехсотыми".

Отметим, 13 октября росСМИ писали о том, что Байкал попал под обстрел. Большая часть бойцов батальона погибла 28 сентября во время боев за село Петропавловка в Харьковской области Украины, который, по заявлению президента страны Владимира Зеленского, освободили ВСУ.

По данным Дугарова, от 180 до 200 захватчиков были ликвидированы, еще 170 - получили ранения. Дугаров написал, что, вероятно, информация о потерях правдивая.

После отправки на линию фронта какие-либо официальные новости о состоянии батальона перестали публиковаться, о судьбе "добровольцев" их родственники узнают по обрывкам информации и слухам.

Как сообщал Главред, 24 октября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе "кадыровцев" во временно оккупированной Херсонской области. Боевики размещались в здании одного из населенных пунктов региона. По предварительным данным, по меньшей мере 60 "кадыровцев" получили ранения, еще около 40 погибли.

Ранее на войне в Украине был ликвидирован российский майор Алексей Скочков из города Верхняя Салда Свердловской области России, который был призван в армию в рамках частичной мобилизации.

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