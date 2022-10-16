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"Это мясорубка": на Харьковщине ВСУ "покрошили" батальон бурятских наемников

16 октября 2022, 20:45

Техника рашистов находится на освобожденной территории, оккупанты не могут ее забрать.

Разбитый танк РФ
Уничтоженная техника РФ / Фото УНИАН

Бойцы Вооруженных сил Украины в Харьковской области разгромили батальон бурятских наемников Байкал.

Как пишет издание "Новая газета. Европа", большая часть бойцов батальона погибла 28 сентября во время боев за село Петропавловка в Харьковской области.

39-летняя Ирина Звягинцева из Улан-Удэ 6-го октября опубликовала пост ВКонтакте о сборе денежных средств для батальона "Байкал". Ее муж Тимофей как и племянник 31-летний Виктор Викторов, вступил в батальон "Байкал" скрытно, не обсудив это с близкими и родственниками, оба стали добровольцами еще летом, семьи об этом узнали лишь тогда, когда их уже направили на военную подготовку.

"Их разбили в Петропавловке, племянник погиб, в танке сгорел там, с дрона мина упала 28 сентября. Наши ребята, которые там были 28-го числа, я не знаю, сколько заходило их, но вышло их очень мало, сильно разбили их. Ребята ехали на двух машинах БМП, они приняли весь удар на себя", - рассказывает жена рашиста.

Отмечается, что техника рашистов находится на освобожденной территории, оккупанты не могут ее забрать.

"Они приняли огонь на себя, отвлекая, чтобы наши, кто остался, смогли раненых забрать с поля боя. Конечно, им пришлось отступать, потому что силы были неравные, та сторона, превосходила по силам. Это все бурятский батальон "Байкал" и погибшие, в основном, это ребята из Бурятии. Там был именно батальон "Байкал". Муж сказал, что это была просто мясорубка, как будто дьявол спустился с небес. Я, говорит муж, в первый раз научился молиться. Он же у меня неверующий был, говорит, я попрощался уже со всеми. Раненных много было, говорит, пожалел, что жгутов было мало. Говорит, там парню обе ноги оторвало, говорит, я когда жгуты накладывал одному, с дрона опять скинули мину бесшумную, все трехсотые стали двухсотыми, которые рядом с ним были. Его волной откинуло. Говорит, я там, наверное, поседел, у меня зеркала нету посмотреть, меня, говорит, меня просто выносили, потому что ноги не шли, ватные были, что я здесь увидел, никому никогда не пожелаю", - добавила жена оккупанта.

Ранее сообщалось о том, что в результате удара высокоточных реактивных комплексов залпового огня HIMARS Вооруженные силы Украины нанесли огневое поражение подразделениям 37-й отдельной мотострелковой бригады из Бурятии, входящей в 36 общевойсковую армию ВС РФ.

"Для личного состава 36 общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ участие в "специальной военной операции" дается очень тяжело", - сообщают в Сети.

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