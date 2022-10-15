Начальники разведки и артиллерии – уничтожены: ВСУ покрошили бригаду "бучанских палачей" РФ

Уничтожены подразделения 37-й мотострелковой бригады РФ из Бурятии / DVIDSHUB Flickr/Байкал Daily

В результате удара высокоточных реактивных комплексов залпового огня HIMARS Вооруженные силы Украины нанесли огневое поражение подразделениям 37-й отдельной мотострелковой бригады из Бурятии, входящие в 36 общевойсковую армию ВС РФ.

"Для личного состава 36 общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ участие в "специальной военной операции" дается очень тяжело", - говорится в сообщении Telegram-канала Dosye_shpiona.

Отмечается, что подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады РФ находились на востоке Украины.

"В одну из ночей позиции 37 омсбр и 35 зенитной ракетной бригады (в/ч 34696, Бурятия) были обстреляны украинской армией из РСЗО HIMARS. В результате были уничтожены пункты полевого управления бригад. В 37 омсбр: начальник разведки – Барабанщиков (погиб); начальник артиллерии – Гатаулин (погиб); старший офицер – Паличук (погиб); начальник управления связи – Кий (ранен). В 35 зрбр ранены трое неустановленных офицеров", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ранее подразделения этой бригады находись в Киевской области и ее военнослужащих идентифицировали как участников геноцида и военных преступлений в населенных пунктах Киевщины.

"В марте-апреле месяце подразделения армии, в частности 37 омсбр (в/ч 69647, Бурятия) находились в Киевской области. По сообщениям украинских СМИ, при отходе из с. Макаров Киевской области, бригада потеряла более 700 военнослужащих ранеными и убитыми. Позже, после доукомплектации части, они были переброшены на позиции ВС РФ на востоке Украины", – сообщает канал.

Ранее сообщалось, что оккупантов из 64-й бригады армии РФ, которые в Киевской области занимались мародерством и убивали мирных жителей, перебросили на другое направление фронта в Украине.

Напомним, Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.

Читайте также: