Начальники разведки и артиллерии – уничтожены: ВСУ покрошили бригаду "бучанских палачей" РФ

При отходе из Макарова Киевской области, 37 омсбр РФ потеряла более 700 военнослужащих.
В результате удара высокоточных реактивных комплексов залпового огня HIMARS Вооруженные силы Украины нанесли огневое поражение подразделениям 37-й отдельной мотострелковой бригады из Бурятии, входящие в 36 общевойсковую армию ВС РФ.
"Для личного состава 36 общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ участие в "специальной военной операции" дается очень тяжело", - говорится в сообщении Telegram-канала Dosye_shpiona.
Отмечается, что подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады РФ находились на востоке Украины.
"В одну из ночей позиции 37 омсбр и 35 зенитной ракетной бригады (в/ч 34696, Бурятия) были обстреляны украинской армией из РСЗО HIMARS. В результате были уничтожены пункты полевого управления бригад. В 37 омсбр: начальник разведки – Барабанщиков (погиб); начальник артиллерии – Гатаулин (погиб); старший офицер – Паличук (погиб); начальник управления связи – Кий (ранен). В 35 зрбр ранены трое неустановленных офицеров", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ранее подразделения этой бригады находись в Киевской области и ее военнослужащих идентифицировали как участников геноцида и военных преступлений в населенных пунктах Киевщины.
"В марте-апреле месяце подразделения армии, в частности 37 омсбр (в/ч 69647, Бурятия) находились в Киевской области. По сообщениям украинских СМИ, при отходе из с. Макаров Киевской области, бригада потеряла более 700 военнослужащих ранеными и убитыми. Позже, после доукомплектации части, они были переброшены на позиции ВС РФ на востоке Украины", – сообщает канал.
Ранее сообщалось, что оккупантов из 64-й бригады армии РФ, которые в Киевской области занимались мародерством и убивали мирных жителей, перебросили на другое направление фронта в Украине.
Напомним, Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.
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