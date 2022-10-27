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Победить россиян удавалось хитростью: защитник Азовстали рассказал о боях за Мариуполь

27 октября 2022, 09:34

Николай Кущ с позывным "Фрост" был "приговорен" к смертной казни в "ДНР". Защитника Украины освободили из российского плена во время обмена 21 сентября.

Николай Кущ
Боец полка Азов Николай Кущ расскащал о боях за Мариуполь / Фото Reuters, скриншот

Защитник Азовстали, боец полка Азов Николай Кущ (позывной "Фрост"), которого "приговорили" к смертной казни в "ДНР", был освобожден из российского плена во время обмена 21 сентября. Он поделился воспоминаниями о боях за Мариуполь в эфире YouTube-канала Бутусов Плюс.

По словам военного, чрез два-три дня после начала полномасштабного вторжения России защитники Украины практически оказались в окружении, когда враг начал подходить со стороны Бердянска. Первый контакт с оккупантами произошел 5 марта, а первый бой - 8 числа.

"Накрывали очень плотно, однако ни одного снаряда не прилетело в те места, где мы были. Они разнесли пол частного сектора, убили кучу гражданских. Они просто накрывали квадраты, им было безразлично, кто там", – рассказал "Фрост".

По его словам, защитникам Мариуполя часто удавалось победить россиян благодаря хитрости. Так как наши воины были в окружении, у них не было возможности постоянно перепрошивать рации, поэтому оккупанты могли прослушивать разговоры украинских бойцов. Защитники Мариуполя знали об этом и специально говорили о выдвижении противотанковой группы и о том, что у них много NLAW. Военные РФ, которые ехали на танке или БМП, слышали это и возвращались обратно. Иногда благодаря фейковой информации оккупанты накрывали Градами свои же позиции.

Боец полка Азов рассказал, что россияне целенаправленно уничтожали жилые дома и прицельно расстреливали гражданских.

Как сообщал Главред, ранее защитник Украины из полка Национальной гвардии Украины Азов, 30-летний Владислав Жаворонок (позывной "Википедия") рассказал, как оккупанты издевались над пленными.

Он находился в Мариуполе с марта по май, пережил блокаду Азовстали и во время одного из обстрелов получил тяжелое ранение – ему оторвало ногу и повредило глаз.

Украинского воина во время эвакуации с завода Азовсталь вместе с другими тяжелоранеными российские оккупанты забрали в больницу Донецка. Боец три месяца находился в плену захватчиков. Позже его освободили в рамках обмена пленными.

Напомним, пресс-офицер полка Азов Дмитрий Козацкий (позывной "Орест") перед выходом с территории практически уничтоженного российскими оккупантами завода Азовсталь в Мариуполе снял короткометражный фильм-прощание.

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