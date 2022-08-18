"Татуировки срезали болгаркой": украинский военный рассказал, как оккупанты издевались над пленными

Украинский военный рассказал, как оккупанты издевались над пленными/ скрин

Защитник Украины из полка Национальной гвардии Украины "Азов" 30-летний Владислав Жаворонок (позывной "Википедия") находился в Мариуполе с марта по май. Он пережил блокаду "Азовстали", где находились украинские военные, и во время одного из обстрелов получил тяжелое ранение – ему оторвало ногу и повредило глаз.

Украинского воина во время эвакуации с завода "Азовсталь" вместе с другими тяжелоранеными российские оккупанты забрали в больницу Донецка. Боец три месяца находился в плену захватчиков, лечась в больнице оккупированного города. Позже его освободили в рамках обмена пленными. Об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

"Нас везли в Новоазовск, я был практически всё время без сознания. У противника была задача, чтобы мы либо не умерли, либо умерли минимально. Поэтому я попал в больницу в Донецке, а кто попал в плен в Еленовку", – рассказал он.

На тяжелораненых психологически давили

Военный рассказывает, что оккупанты не пытали раненых защитников Мариуполя. Однако к ним приставили охрану из мобилизованных "днровцев", а те постоянно психологически издевались с украинских воинов. Они морально давили, постоянно рассказывая, что якобы "Запорожье уже захватили россияне", "от Киева ничего не осталось", "Ленин вместе с Екатериной придумали Украину".

Бойцы не имели никакого доступа к связи, и к ним постоянно плохо относились.

Ребят пытали, снимали татуировки болгарками

Также защитник Украины рассказал, что до эвакуации бойцов из "Азовстали" в колонии в Еленовке украинских военнопленных постоянно пытали – там происходили вещи, которые запрещены в соответствии с Женевской конвенцией.

"Там ребятам болгарками снимали татуировки и тому подобное. Когда была экстракция уже из "Азовстали" массовая, охрану в Еленовке поменяли на русских, и пыток и казней там поубавилось", – рассказывает военный.

По словам бойца, взрыв в Еленовке не мог быть в результате прилета – он отмечает, что помещение взорвали чем-то изнутри. Защитник считает, что оккупанты это спланировали, и одной из причин может быть попытка скрыть тела уже мертвых военнопленных.

Ранее сообщалось, что журналисты-расследователи смогли установить личность российского оккупанта, который отрезал гениталии еще живому пленному украинцу, а затем жестоко убил его. Палачом оказался 29-летний уроженец российской республики Тува – Очур-Суге Монгуш из батальона "Ахмат".

Напомним, российские оккупанты планируют в сентябре текущего года устроить показательный самосуд над пленными украинскими военными в захваченном Мариуполе Донецкой области. На сцене Мариупольской камерной филармонии ведется монтаж тюремных клеток из арматуры диаметром 20 мм.

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