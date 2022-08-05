Кастрировал бойца ВСУ: расследователи установили личность "палача" и поговорили с ним по телефону

Расследователи установили личность оккупанта, который кастрировал украинца / The Insider

Журналисты-расследователи смогли установить личность российского оккупанты, которые отрезал гениталии еще живому пленному украинцу, а потом жестоко убил его. Палачом оказался 29-летник уроженец российской республики Тыва - Очур-Суге Монгуш из батальона "Ахмат". Оккупанта идентифицировали в ходе совместного расследования Bellingcat и Insider.

Также было установлено, что украинского военного запытали до смерти на территории санатория "Привилье" в Луганской области.

Монгуша выдали видео, которые ранее снимали сами же российские пропагандисты а также то, что он публиковал в своих соцсетях. Этого палача узнали по ковбойской шляпе и браслету. Также был зафиксирован автомобиль IKCO Samand, которые появлялся по меньшей мере на пяти видеороликах вместе с оккупантом, которые публиковали пропагандисты.

По данным расследователей, Монгуш ранее работал в российском МЧС.

Расследователи установили личность оккупанта, который кастрировал украинца / The Insider

Журналисты даже узнали номер телефона кровожадного Монгуша и связались с ним напрямую. Оккупант пытался все отрицать и "путался в показаниях".

Он вообще заявил, что не пытал военного, но позже признался, что человек в ковбойской шляпе на территории завода "Азот" - это он.

Напомним, в сети появилось ужасное видео, на котором видно, как российские солдаты издеваются над пленным украинским военным - канцелярским ножом отрезают живому бойцу гениталии. После этого один из оккупантов выстрелил ему в голову.

Позже украинский журналист показывал видео пыток российским оккупантам, которые ждут обмена в украинском плену. Военные РФ не смогли до конца досмотреть этот ролик, а один оккупант даже потерял сознание.

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