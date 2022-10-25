Взрыв у отделения ФСБ: в Мелитополе 'бавовна' возле бизнес-центра гауляйтера

В Мелитополе прогремел взрыв / t.me/ivan_fedorov_melitopol

В захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв во вторник утром, 25 октября.

Подрыв взрывного устройства произошел в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого. На воздух взлетело авто, сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Колаборанты Мелитополя неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого", - рассказал он.

Уточняется, что в здании также находился офис, который использовали российские пропагандисты.

/ Скриншот

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новой Каховке Херсонской области, захваченной российскими оккупантами прогремели взрывы.

В одном из районов города в месте прилета поднимается столб дыма. Видео опубликовано в Telegram.

По информации очевидцев, в городе сработала система противовоздушной обороны оккупантов РФ.

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