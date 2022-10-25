Взрыв у отделения ФСБ: в Мелитополе 'бавовна' возле бизнес-центра гауляйтера

Отделение ФСБ размещается в здании мелитопольского гауляйтера Евгения Балицкого.
В захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв во вторник утром, 25 октября.
Подрыв взрывного устройства произошел в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого. На воздух взлетело авто, сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Колаборанты Мелитополя неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого", - рассказал он.
Уточняется, что в здании также находился офис, который использовали российские пропагандисты.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новой Каховке Херсонской области, захваченной российскими оккупантами прогремели взрывы.
В одном из районов города в месте прилета поднимается столб дыма. Видео опубликовано в Telegram.
По информации очевидцев, в городе сработала система противовоздушной обороны оккупантов РФ.
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