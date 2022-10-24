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Грохот и огромный столб дыма: в Новой Каховке прогремели взрывы после прилетов

24 октября 2022, 12:29

Несмотря на работу ПВО оккупантов, раздались взрывы после нескольких "прилетов".

Каховка
Взрывы в Новой Каховке / Скриншот

В Новой Каховке Херсонской области, захваченной российскими оккупантами, утром в понедельник, 24 октября, прогремели взрывы.

В одном из районов города в месте прилета поднимается столб дыма. Видео опубликовано в Telegram.

По информации очевидцев, в городе сработала система противовоздушной обороны оккупантов РФ.

Несмотря на этом, раздались взрывы после нескольких "прилетов".

Грохот и огромный столб дыма: в Новой Каховке прогремели взрывы после прилетов
/ Скриншот

Наступление ВСУ на юге

Ранее командующий оккупантами РФ Сергей Суровикин впервые выступил с докладом о ситуации на войне в Украине. Он заявил, что ситуацию в зоне проведения так называемой "спецоперации" можно охарактеризовать как "напряженную". По его словам, дальнейшие действия российской оккупационной армии "будут зависеть от складывающейся ситуации".

При этом Суровикин открыто намекнул на то, что оккупанты рассматривают возможность сдачи Херсона. "(Обстановка, - ред) … она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал командующий оккупантов РФ.

Отметим, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

Другие новости:

Херсонская область Новая Каховка война России и Украины
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