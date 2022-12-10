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"Он просто хочет силой захватить часть Украины": Шольц заявил, что Путин не готов к уступкам

10 декабря 2022, 19:34
В разговорах с лидерами других государств диктатор РФ четко демонстрирует желание завоевать часть Украины, говорит канцлер Германии.
Олаф Шольц, Владимир Путин
Шольц заявил, что Путин не готов к уступкам/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин не готов к уступкам в войне против Украины. В разговорах с лидерами других государств он четко дает понять, что его цель – захватить часть Украины.

Отказываться от этой цели президент РФ не хочет. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время диалога с гражданами в своем избирательном округе, пишет Bild.

"Каждый раз, когда я беседую с Путиным, он говорит очень четко, речь идет именно о завоевании чего-то... Он просто хочет силой захватить часть украинской территории", – сказал Шольц.

При этом потери в российском войске диктатора РФ не останавливают, говорит немецкий канцлер.

"Мы не знаем точно, сколько российских военнослужащих погибло. Но это может быть и 100 тысяч", – отмечает Шольц.

Он подчеркнул, что российское руководство и ранее применяло брутальный подход, например, в Сирии или Чечне, где "стерло с лица земли целую страну".

Шольц добавил, что при этом всем с Путиным всё равно придется говорить снова и снова, чтобы смотреть, изменится ли у него позиция относительно Украины.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман отмечал, что Россия уже проигрывает войну против Украины. В Кремле понимают, что для изменения ситуации в свою пользу им нужно разве что объявить тотальную, или так называемую народную войну. Однако сам российский диктатор Владимир Путин этому противится, ведь он не сможет возглавить такую войну, что означает отстранение его от должности и замену на другого вождя.

Также ранее Эйдман отмечал, что российского диктатора Владимира Путина отстранят от должности представители его же окружения, когда увидят, что он уже окончательно проигрывает войну. Подтолкнуть путинский режим к краху могут Вооруженные силы Украины, если они зимой пойдут в успешное контрнаступление на фронте.

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