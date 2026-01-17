Удар по месту запуска Орешника: СМИ узнали о мощной атаке дронов

Атака дронов была направлена на полигон Капустин Яр в Астраханской области.

https://glavred.info/world/udar-po-mestu-zapuska-oreshnika-smi-uznali-o-moshchnoy-atake-dronov-10733189.html Ссылка скопирована

Нанесен удар по полигону, откуда запускали "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, RDM

Главное:

Нанесен удар беспилотниками по военному объекту на территории РФ

Атака была направлена на полигон "Капустин Яр"

Украинские силы нанесли удар беспилотниками по военному объекту на территории России, который используется для ракетных запусков.

Речь идёт о площадке, задействованной при обстреле окрестностей Львова 8 января, пишет Милитарный.

видео дня

Отмечается, что атака была направлена на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области — ключевой испытательный центр, где Россия тестирует вооружение, включая баллистические ракеты средней дальности типа "Орешник".

По информации из российских Telegram-каналов, во время налёта была задействована противовоздушная оборона, однако дронам удалось поразить один из технических корпусов, предназначенных для сборки и испытаний.

На этом объекте также проходят проверки других видов вооружений — от крылатых и тактических ракет до систем ПВО и пусковых установок С-400.

Ранее полигон уже подвергался ударам беспилотников: предыдущая атака была зафиксирована летом 2024 года и также привела к повреждениям инфраструктуры.

Удар "Орешником": СМИ узнали детали

Согласно информации агентства Reuters, Россия применяла баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по важному государственному объекту в Львовской области. Источник, знакомый с ситуацией, поделился подробностями с журналистами.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее стали известны подробности удара по Львовской области баллистической ракетой средней дальности Орешник. Ракета пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание произведений Ленина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после ракетного удара. Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемую "Орешник", против Львовской области.

Как сообщал Главред, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ударом враг пытался запугать Запад и посеять панику в Украине. РФ использовала наземные ракетные комплексы.

Читайте также:

Об источнике: Милитарный Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия. Команда медиа создала общественную организацию "Украинский милитарный центр" в 2017 году. 31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред