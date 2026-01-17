Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Удар по месту запуска Орешника: СМИ узнали о мощной атаке дронов

Алексей Тесля
17 января 2026, 19:31
211
Атака дронов была направлена на полигон Капустин Яр в Астраханской области.
Screenshot
Нанесен удар по полигону, откуда запускали "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, RDM

Главное:

  • Нанесен удар беспилотниками по военному объекту на территории РФ
  • Атака была направлена на полигон "Капустин Яр"

Украинские силы нанесли удар беспилотниками по военному объекту на территории России, который используется для ракетных запусков.

Речь идёт о площадке, задействованной при обстреле окрестностей Львова 8 января, пишет Милитарный.

видео дня

Отмечается, что атака была направлена на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области — ключевой испытательный центр, где Россия тестирует вооружение, включая баллистические ракеты средней дальности типа "Орешник".

По информации из российских Telegram-каналов, во время налёта была задействована противовоздушная оборона, однако дронам удалось поразить один из технических корпусов, предназначенных для сборки и испытаний.

На этом объекте также проходят проверки других видов вооружений — от крылатых и тактических ракет до систем ПВО и пусковых установок С-400.

Ранее полигон уже подвергался ударам беспилотников: предыдущая атака была зафиксирована летом 2024 года и также привела к повреждениям инфраструктуры.

Удар "Орешником": СМИ узнали детали

Согласно информации агентства Reuters, Россия применяла баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по важному государственному объекту в Львовской области. Источник, знакомый с ситуацией, поделился подробностями с журналистами.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее стали известны подробности удара по Львовской области баллистической ракетой средней дальности Орешник. Ракета пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание произведений Ленина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после ракетного удара. Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемую "Орешник", против Львовской области.

Как сообщал Главред, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ударом враг пытался запугать Запад и посеять панику в Украине. РФ использовала наземные ракетные комплексы.

Читайте также:

Об источнике: Милитарный

Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия.

Команда медиа создала общественную организацию "Украинский милитарный центр" в 2017 году.

31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины атака дронов Ракета Орешник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"На кону - глобальный мир": Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии

"На кону - глобальный мир": Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии

20:17Мир
В ГУР узнали планы врага: Зеленский назвал цели новых массированных ударов РФ

В ГУР узнали планы врага: Зеленский назвал цели новых массированных ударов РФ

18:44Украина
"Киев не сможет функционировать": нардеп описал три сценария украинской энергетики

"Киев не сможет функционировать": нардеп описал три сценария украинской энергетики

18:05Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

Последние новости

20:17

"На кону - глобальный мир": Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии

19:34

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

19:33

Энрике Иглесиас поделился милым видео: читает рэп с дочкой от КурниковойВидео

19:31

Удар по месту запуска Орешника: СМИ узнали о мощной атаке дронов

19:10

Оккупанты готовят террор еще одного города fpv-дронамимнение

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
19:03

В Италии задержали судно, которое перевозило металлы из российского порта

18:44

В ГУР узнали планы врага: Зеленский назвал цели новых массированных ударов РФ

18:23

Элиты РФ начали договариваться с США: Курносова оценила возможность ареста Путина

18:05

"Киев не сможет функционировать": нардеп описал три сценария украинской энергетики

Реклама
17:30

Ситуация аварийная: в Киеве десятки домов без тепла, "блэкаут" до 10 часов

17:11

Суспильне отреагировало на скандал вокруг финалистки Нацотбора и ее связей с РФ

16:49

Что украинская делегация будет доказывать команде Трампа в Майами: Зеленский рассказал

16:40

Путинист Певцов осунулся и превратился в пенсионера

16:20

РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

16:20

Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

16:09

Отступят ли морозы из Полтавы и области: синоптики дали прогноз

15:55

Ослабление комендантского часа: какие документы нужно иметь при себе военнообязанным

15:52

Гороскоп Таро на завтра 18 января: Ракам - благодарить, Весам - шаг вперед

15:44

Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

15:28

Заточка или правка: как правильно точить кухонные ножи в домашних условиях

Реклама
15:13

Почему 18 января нельзя венчаться и крестить детей: какой церковный праздник

15:12

Станут дорогим удовольствием: насколько в Украине подорожают сигареты

14:52

Тернопольщину охватит настоящая стужа: когда температура упадет до -20 градусов

14:47

Что устарело в интерьере: 10 деталей, которые мгновенно выдают прошлое десятилетиеВидео

14:38

Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

14:14

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

13:38

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

13:12

"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

13:01

Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит

12:59

Блинчики для похудения: Анита Луценко показала простейший рецептФото

12:45

Сокращение запасов ударило по ценам: какой продукт уже дорожает на глазах

12:37

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

12:33

Аквариум по фэн-шуй: как привлечь деньги и богатство в домФото

12:27

В 33 года скончалась звезда Nickelodeon: случилось ночью

12:10

Не утром: когда лучше всего включать отопление, чтобы сэкономить деньги

11:49

"Путин готовится к противостоянию с НАТО": экс-глава разведки озвучил прогноз

11:16

В Украине начались аварийные отключения света - где самая сложная ситуация

11:03

В Украине перепишут цены на валюту: банкир сказал, что будет с долларом

10:45

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

10:28

Когда нужно менять зубную щетку: пять явных признаков

Реклама
10:03

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

09:45

Россияне нанесли удар по энергообъекту в Одесской области – что известноФото

09:08

Неизвестные дроны добрались до Сочи и Туапсе: россияне жаловались на взрывыВидео

09:07

Почему важно проветривать квартиру зимой: как открыть окна и не замерзнуть

09:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаВидео

08:56

У Трампа хотят создать "Совет мира" для Украины - названа его главная функция

08:10

"Остров" Приднестровье: как Путин получит проблемы из-за референдума в Молдовемнение

07:59

Перемирие на фронте: Украина и Россия прекратили огонь на одной локации

06:10

Массированный обстрел Киева в ближайшие дни и переговоры о миремнение

06:00

Путинист Киркоров выходкой опозорил собственную дочь — детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять