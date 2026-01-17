Укр
Энрике Иглесиас поделился милым видео: читает рэп с дочкой от Курниковой

Алена Кюпели
17 января 2026, 19:33
Энрике Иглесиас показал на весь мир, какая у него замечательная семья.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас с детьми
Анна Курникова и Энрике Иглесиас с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annakournikova, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Что сделали отец и дочка
  • Как выглядит малышка

Певец, исполнитель хита "Hero" Энрике Иглесиас, напомнил поклонникам, почему он остается одной из самых любимых фигур в латиноамериканской поп-культуре.

На этот раз в заголовках новостей фигурирует не хит, возглавляющий чарты, а нежный семейный момент. Недавно певец поделился видео со своей дочерью Мэри, которое быстро привлекло внимание в социальных сетях, подчеркнув более мягкую и личную сторону мировой звезды. Видео он поделился на своей странице в Instagram.

видео дня
Энрике Иглесиас с дочкой записали милое видео
Энрике Иглесиас с дочкой записали милое видео / Скриншот Instagram/enriqueiglesias

Известный тем, что держит свою личную жизнь подальше от внимания общественности, Энрике Иглесиас удивил поклонников, опубликовав откровенное видео с Мэри, своей пятилетней дочерью, третьей из четырех детей от Анны Курниковой.

На видео отец и дочь наслаждаются временем, проведенным вместе, в непринужденной обстановке, похожей на яхту, подобную тем, которые семья часто использует, проводя время на побережье Майами.

Энрике Иглесиас с дочкой
Энрике Иглесиас с дочкой / Скриншот Instagram/enriqueiglesias

Мэри одета в синий гидрокостюм, а Энрике выбрал более темные тона, дополняя свой образ кепкой и солнцезащитными очками. Непринужденная одежда и обстановка отражают настоящий семейный момент, а не тщательно подготовленный пост знаменитости.

К слову, пост прокомментировала и сама звездная мама. "Мои солнышки", - прокомментировала видео она.

О персоне: Энрике Иглесиас

Энрике Иглесиас - испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Лауреат Грэмми и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок. Энрике — сын певца Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер, сообщает Википедия.

