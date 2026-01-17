Энрике Иглесиас поделился милым видео: читает рэп с дочкой от Курниковой

Кратко:
- Что сделали отец и дочка
- Как выглядит малышка
Певец, исполнитель хита "Hero" Энрике Иглесиас, напомнил поклонникам, почему он остается одной из самых любимых фигур в латиноамериканской поп-культуре.
На этот раз в заголовках новостей фигурирует не хит, возглавляющий чарты, а нежный семейный момент. Недавно певец поделился видео со своей дочерью Мэри, которое быстро привлекло внимание в социальных сетях, подчеркнув более мягкую и личную сторону мировой звезды. Видео он поделился на своей странице в Instagram.
Известный тем, что держит свою личную жизнь подальше от внимания общественности, Энрике Иглесиас удивил поклонников, опубликовав откровенное видео с Мэри, своей пятилетней дочерью, третьей из четырех детей от Анны Курниковой.
На видео отец и дочь наслаждаются временем, проведенным вместе, в непринужденной обстановке, похожей на яхту, подобную тем, которые семья часто использует, проводя время на побережье Майами.
Мэри одета в синий гидрокостюм, а Энрике выбрал более темные тона, дополняя свой образ кепкой и солнцезащитными очками. Непринужденная одежда и обстановка отражают настоящий семейный момент, а не тщательно подготовленный пост знаменитости.
К слову, пост прокомментировала и сама звездная мама. "Мои солнышки", - прокомментировала видео она.
О персоне: Энрике Иглесиас
Энрике Иглесиас - испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Лауреат Грэмми и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок. Энрике — сын певца Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер, сообщает Википедия.
