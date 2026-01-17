В Италии задержали судно, которое перевозило металлы из российского порта

Балкер шел из территориальных вод страны-агрессора, где отключал свою систему аудентификации.

Италия задержала судно за нарушение антироссийских санкций / коллаж: Главред, фото: Финансовая гвардия Италии

Речь идет о 200-метровом балкере Hizir Reis

Под следствием в Италии оказались импортер, судовладелец и члены экипажа

Финансовая полиция Италии (GdiF) задержала судно с 33 тыс. тонн металла, проинформировало ведомство 17 января в Facebook.

Издание Corriere della Sera пишет, что судно конфисковано по решению суда в Бриндизи (город на юге Италии), причина – нарушение санкций против России.

Балкер шел из территориальных вод страны-агрессора, где, в частности, отключал свою систему аудентификации (AIS) для захода в находящийся под санкциями Европейского союза порт Новороссийск (в Черном море) – предположительно, с целью "избежать геолокации и затруднить проверки компетентных органов", отмечает медиа.

Под следствием в Италии оказались импортер, судовладелец и несколько членов экипажа, утверждает Corriere Salentino.

Финансовая полиция Италии выяснила, что в Новороссийске задержанное сейчас судно загружалось в период с 13-го по 16 ноября 2025 года, подчеркивает СМИ.

В документации судна итальянские службы обнаружили "серьезные несоответствия, фальсификации" и изменения, касающиеся мест стоянки судна и операций с погрузкой.

Украинский журналист, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко написал в Facebook, что речь идет о 200-метровом балкере Hizir Reis, который ходит под флагом Тувалу.

Согласно данным Marine Traffic, ранее балкер Hızır Reis носил название Isolda.

