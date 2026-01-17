Укр
В Италии задержали судно, которое перевозило металлы из российского порта

Виталий Кирсанов
17 января 2026, 19:03
Балкер шел из территориальных вод страны-агрессора, где отключал свою систему аудентификации.
Италия задержала судно за нарушение антироссийских санкций
Италия задержала судно за нарушение антироссийских санкций / коллаж: Главред, фото: Финансовая гвардия Италии

Кратко:

  • Речь идет о 200-метровом балкере Hizir Reis
  • Под следствием в Италии оказались импортер, судовладелец и члены экипажа

Финансовая полиция Италии (GdiF) задержала судно с 33 тыс. тонн металла, проинформировало ведомство 17 января в Facebook.

Издание Corriere della Sera пишет, что судно конфисковано по решению суда в Бриндизи (город на юге Италии), причина – нарушение санкций против России.

видео дня

Балкер шел из территориальных вод страны-агрессора, где, в частности, отключал свою систему аудентификации (AIS) для захода в находящийся под санкциями Европейского союза порт Новороссийск (в Черном море) – предположительно, с целью "избежать геолокации и затруднить проверки компетентных органов", отмечает медиа.

Под следствием в Италии оказались импортер, судовладелец и несколько членов экипажа, утверждает Corriere Salentino.

Финансовая полиция Италии выяснила, что в Новороссийске задержанное сейчас судно загружалось в период с 13-го по 16 ноября 2025 года, подчеркивает СМИ.

В документации судна итальянские службы обнаружили "серьезные несоответствия, фальсификации" и изменения, касающиеся мест стоянки судна и операций с погрузкой.

Украинский журналист, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко написал в Facebook, что речь идет о 200-метровом балкере Hizir Reis, который ходит под флагом Тувалу.

Согласно данным Marine Traffic, ранее балкер Hızır Reis носил название Isolda.

Какие планы у спецслужб по ударам по "теневому флоту" РФ - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, болезненным ударом для российской экономики станет расширение географии атак на нефтяные танкеры. Украина может выйти далеко за пределы Черного моря.

Удары будут нанесены по пустым танкерам, чтобы не допустить экологической катастрофы и не спровоцировать напряженность в европейском обществе, в Турции, Греции и т.д. Это будет делаться для того, чтобы танкеры под угрозой больших потерь и убытков отказывались заходить в российские порты.

Борьба с "теневым флотом" - последние новости

Ранее, 8 января, вблизи города Кастамон на побережье Турции беспилотник атаковал нефтяной танкер "Эльбус", находившийся в Черном море под флагом Палау.

Напомним, 7 января Главред писал, что в Атлантическом океане завершилась морская операция, которая длилась более двух недель. Береговая охрана США совместно с военными захватила нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой.

Накануне, 18 декабря, в Ростовской области России прогремели взрывы. Выяснилось, что это беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Среди членов экипажа тогда были погибшие.

Другие новости:

Об источнике: Corriere della Sera

Corriere della Sera - крупнейшая итальянская ежедневная газета. Она издается в Милане с 5 марта 1876 года, и считалась умеренно-либеральной, с тиражом 72 000 экземпляров. Основатель и первый редактор газеты - Эудженио Торелли Виолье.

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

