Почему кот перестал ходить в лоток по большому: что необходимо сделать

Котенок перестал ходить в лоток, хотя считается, что коты являются самыми чистоплотными животными в мире - на эту проблему стоит обратить внимание хозяевам пушистиков. Своим поведением кошки сигнализируют своим владельцам о проблемах и потребностях.
Специалисты на канале в Youtube рассказали, когда стоит бить тревогу и что делать, если поведение домашнего любимца резко изменилось.
Почему кот не ходит в лоток, а рядом
Самой первой проблемой изменения поведения животного могут быть скрытые болезни. Если животное не может правильно сходить в туалет в лоток или вызывают у него неконтролируемое мочеиспускание, то стоит обратиться к ветеринару.
Специалисты считают, что есть заболевания, влияющие на мочеиспускание у кошек, среди них следующие: камни в мочевом пузыре, диабет, проблемы мочевыводящих путей, заболевания щитовидной железы, рак.
Однако, одной из причин резкого изменения поведения у домашних кошек могут быть стрессовые ситуации. Возможно кошачий лоток имеет неопрятный вид, наполнитель не нравится коту, переезд в новый дом или появились новые домашние животные в доме - все это может быть серьезными факторами для изменения поведения.
Также есть факт, что ваши кошки ходят в туалет в вашей постели - это означает, что они беспокоятся о разлуке с хозяином. Коты считают, что если они будут ходить в туалет на предметы хозяина, то таким образом с ними сблизятся.
Что делать, если котенок начал писать не в лоток
Необходимо следить за вашим питомцем и его моральным здоровьем, чтобы не было стрессов и ревности. Чтобы кот вернулся в привычный ритм жизни и ходил в туалет в лоток, стоит провести изменения в санузле.
- Обратите внимание, какой горшок у вашей кошки. Он должен быть правильного размера, чтобы пушистик помещался и свободно себя чувствовал. Для котят лучше выбрать лотки с низкими бортиками.
- Смените наполнитель для лотка. Если у вас он песочный, то выберите наполнитель из древесины и так далее. Также не покупайте наполнители с ароматизаторами.
- Не нужно применять в туалете резкие запахи. Откажитесь от освежителей воздуха на некоторое время.
Смотрите видео о том, почему коты перестают ходить в лоток:
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