Ученые и врачи в этом вопросе очень однозначны. Главред выяснил, почему спать в одной постели с котом может быть опасно.

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Почему спать с кошкой опасно - врачи предупреждают об угрозе / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео YouTube AnimalWised

Почему нельзя спать с котом? Многие задаются этим вопросом. Несмотря на милый и уютный образ вашего кота, который лежит рядом с вами, есть ряд причин, почему это может быть нежелательным.

Проблемы со сном

Кошка может разбудить вас ночью и нарушить ваш сон. На самом деле они очень активны ночью и поэтому могут будить вас много раз. Так что, если ваш пушистый друг заснет в дневное время, будьте готовы к тому, что он будет очень активен ночью.

Риски для здоровья

Если вы делите кровать с кошкой, существует определенный риск для здоровья. Кошки очень часто переносят паразитов и другие вредные бактерии, особенно если гуляют на улице. Кроме того, четвероногие друзья могут занести грязь с кошачьего лотка в постель, что не только загрязняет простыни, но и приводит к инфицированию.

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Врачи напоминают, что коты могут быть переносчиками грибковых инфекций, кампилобактериоза, болезни Лайма, стригущего лишая, чесотки. Кроме того, они также могут передавать внешних и внутренних паразитов, таких как клещи и ленточные черви, а также способствовать возникновению аллергии или астмы и, что еще хуже, чумы.

Опасность для детей

Если у вас есть маленькие дети, ни в коем случае не позволяйте им спать с кошкой. Животное может случайно задушить малыша. Дети также подвергаются гораздо большему риску заражение от кошек.

Почему кошки любят спать в постели с хозяевами?

Кошки любят спать. Несмотря на известную вялость, кошки любят своих хозяев так же сильно, как и собаки. Хотя иногда они могут казаться надменными и отчужденными, спать в вашей постели — это их способ продемонстрировать привязанность и дать вам понять, что им нравится быть с вами.

Пушистые животные любят спать с людьми. Кроме того, кошки любят спать с вами, потому что здесь им спокойнее. Животные часто более уязвимы, когда спят. Для вашей безопасности ваша кошка может предпочесть спать с вами. Если она присоединится к вам в постели, она утешит и защитит вас.

Преимущества сна с кошкой на одной кровати

Однако привычка спать в одной постели с кошкой тоже имеет свои преимущества. Некоторые исследования показывают, что пребывание рядом с домашними животными, такими как кошки, может уменьшить стресс и улучшить настроение. Кошачье мурлыканье считается успокаивающим звуком, который может способствовать расслаблению и снижению уровня адреналина.

Как уберечь кошку от заражения?

Чтобы предотвратить заражение кошки, необходимо соблюдать следующие правила:

Регулярно обрабатывать кошку от паразитов специальными препаратами (капли, ошейники, таблетки для компресса и т.д.). Проконсультируйтесь с ветеринаром по поводу выбора и использования таких продуктов.

Регулярно вакцинируйте кошку от наиболее распространенных заболеваний (бешенство, калицивирус, панлейкопения и т. д.). Следуйте календарю прививок и не пропускайте повторную прививку.

Регулярно проверяйте кошку на наличие травм, раздражения, сыпи или других признаков болезни. Если вы заметили что-то подозрительное, обратитесь к ветеринару.

Часто мойте руки после контакта с кошкой или ее миской.

Не позволяйте кошке лизать вам лицо или раны.

Не позволяйте ему есть вашу еду или пить воду.

Регулярно убирайте кошачьи следы: мойте посуду, лотки, игрушки и кошачьи лежаки. Для этого используйте дезинфицирующие средства.

Не позволяйте кошке ходить по столу, где вы едите или работаете.

Регулярно проветривайте комнату, где спит ваша кошка.

Не позволяйте ему спать на вашей кровати или подушке. Лучше выделить ему отдельное спальное место, которое будет для него удобным и безопасным.

Если вы все еще хотите взять животное с собой на ночь, решите, можете ли вы спать с кошкой у ваших ног. Выделив кошке отдельное место для сна на кровати, можно свести к минимуму потенциальные проблемы с аллергией и облегчить симптомы. Важно оценить все факторы и принять решение, которое будет наилучшим для вас и вашего здоровья. Однако не забывайте следить за здоровьем животного, соблюдать необходимые профилактические меры и обеспечивать комфорт обеим сторонам.

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