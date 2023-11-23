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Почему спать с кошкой опасно: врачи предупреждают об угрозе

Юрий Берендий
23 ноября 2023, 14:14
Ученые и врачи в этом вопросе очень однозначны. Главред выяснил, почему спать в одной постели с котом может быть опасно.
Почему спать с кошкой опасно: врачи предупреждают об угрозе
Почему спать с кошкой опасно - врачи предупреждают об угрозе / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео YouTube AnimalWised

Почему нельзя спать с котом? Многие задаются этим вопросом. Несмотря на милый и уютный образ вашего кота, который лежит рядом с вами, есть ряд причин, почему это может быть нежелательным.

Проблемы со сном

Кошка может разбудить вас ночью и нарушить ваш сон. На самом деле они очень активны ночью и поэтому могут будить вас много раз. Так что, если ваш пушистый друг заснет в дневное время, будьте готовы к тому, что он будет очень активен ночью.

Риски для здоровья

Если вы делите кровать с кошкой, существует определенный риск для здоровья. Кошки очень часто переносят паразитов и другие вредные бактерии, особенно если гуляют на улице. Кроме того, четвероногие друзья могут занести грязь с кошачьего лотка в постель, что не только загрязняет простыни, но и приводит к инфицированию.

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Врачи напоминают, что коты могут быть переносчиками грибковых инфекций, кампилобактериоза, болезни Лайма, стригущего лишая, чесотки. Кроме того, они также могут передавать внешних и внутренних паразитов, таких как клещи и ленточные черви, а также способствовать возникновению аллергии или астмы и, что еще хуже, чумы.

Опасность для детей

Если у вас есть маленькие дети, ни в коем случае не позволяйте им спать с кошкой. Животное может случайно задушить малыша. Дети также подвергаются гораздо большему риску заражение от кошек.

Почему кошки любят спать в постели с хозяевами?

Кошки любят спать. Несмотря на известную вялость, кошки любят своих хозяев так же сильно, как и собаки. Хотя иногда они могут казаться надменными и отчужденными, спать в вашей постели — это их способ продемонстрировать привязанность и дать вам понять, что им нравится быть с вами.

Пушистые животные любят спать с людьми. Кроме того, кошки любят спать с вами, потому что здесь им спокойнее. Животные часто более уязвимы, когда спят. Для вашей безопасности ваша кошка может предпочесть спать с вами. Если она присоединится к вам в постели, она утешит и защитит вас.

Преимущества сна с кошкой на одной кровати

Однако привычка спать в одной постели с кошкой тоже имеет свои преимущества. Некоторые исследования показывают, что пребывание рядом с домашними животными, такими как кошки, может уменьшить стресс и улучшить настроение. Кошачье мурлыканье считается успокаивающим звуком, который может способствовать расслаблению и снижению уровня адреналина.

Как уберечь кошку от заражения?

Чтобы предотвратить заражение кошки, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Регулярно обрабатывать кошку от паразитов специальными препаратами (капли, ошейники, таблетки для компресса и т.д.). Проконсультируйтесь с ветеринаром по поводу выбора и использования таких продуктов.
  • Регулярно вакцинируйте кошку от наиболее распространенных заболеваний (бешенство, калицивирус, панлейкопения и т. д.). Следуйте календарю прививок и не пропускайте повторную прививку.
  • Регулярно проверяйте кошку на наличие травм, раздражения, сыпи или других признаков болезни. Если вы заметили что-то подозрительное, обратитесь к ветеринару.
  • Часто мойте руки после контакта с кошкой или ее миской.
  • Не позволяйте кошке лизать вам лицо или раны.
  • Не позволяйте ему есть вашу еду или пить воду.
  • Регулярно убирайте кошачьи следы: мойте посуду, лотки, игрушки и кошачьи лежаки. Для этого используйте дезинфицирующие средства.
  • Не позволяйте кошке ходить по столу, где вы едите или работаете.
  • Регулярно проветривайте комнату, где спит ваша кошка.
  • Не позволяйте ему спать на вашей кровати или подушке. Лучше выделить ему отдельное спальное место, которое будет для него удобным и безопасным.

Если вы все еще хотите взять животное с собой на ночь, решите, можете ли вы спать с кошкой у ваших ног. Выделив кошке отдельное место для сна на кровати, можно свести к минимуму потенциальные проблемы с аллергией и облегчить симптомы. Важно оценить все факторы и принять решение, которое будет наилучшим для вас и вашего здоровья. Однако не забывайте следить за здоровьем животного, соблюдать необходимые профилактические меры и обеспечивать комфорт обеим сторонам.

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