Что будет, если кота тянуть за хвост: даже гладить нельзя

Кошачий хвост – это не просто декоративный элемент, а важная часть анатомии животного

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Что будет, если кота тянуть за хвост / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Некоторые владельцы кошек любят гладить своих питомцем по хвосту, но мало кто знает, что делать этого категорически нельзя.

Зачем кошке нужен хвост?

Кошачий хвост – это не просто декоративный элемент, а важная часть анатомии, выполняющая несколько функций:

Баланс и координация: Хвост служит кошке балансиром, помогая ей сохранять равновесие при движении. Он особенно полезен при прыжках и передвижении по узким поверхностям, таким как деревья или заборы.

Ориентация в пространстве: В хвосте находится множество нервных окончаний, которые помогают кошке ориентироваться в окружающей среде, особенно в темное время суток.

Поддержка при падении: Если кошка случайно упадет, она использует свой хвост как руль, чтобы перевернуться и приземлиться на лапы.

Как правильно гладить кота? Многие кошки любят, когда им гладят или слегка разминают лапы. Мягкое поглаживание подушечек лап кошкам тоже понравится. Сами когти область вокруг них очень чувствительны, поэтому гладить их нужно кончиками пальцев, не надавливая сильно. Поглаживание слева и справа вдоль корпуса, как правило, очень приятно кошкам. видео дня

Почему котов нельзя тянуть за хвост?

Периодическое или резкое дерганье животного за хвост может привести к растяжению или даже разрыву нервов, которые помогают функционировать задним лапам, кишечнику и мочевому пузырю, пишут эксперты.

В результате питомец временно или даже навсегда утратит способность передвигаться, не сможет контролировать мочеиспускание и дефекацию, а также будет испытывать боль.

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