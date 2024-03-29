Зачем заливать уксус в бачок унитаза: пол бутылки сотворит настоящее чудо

что можно залить в бачок унитаза, как очистить бачок унитаза изнутри

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Зачем заливать уксус в бачок унитаза / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Накипь в унитазе, бачке и трубах доставляют немало неудобств. Есть несколько очень эффективных домашних средств, которые избавят вас от этой проблемы.

Французские хозяйки знают, что можно залить в бачок унитаза, чтобы там не образовывался налет и ржавчина, пишет портал Sante+.

Чтобы очистить ванную комнату, удалить остатки накипи и придать ей блеск без использования вредных для здоровья и окружающей среды химических веществ, есть несколько эффективных бытовых средств.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии. видео дня

Как очистить бачок унитаза изнутри?

Для этого вам понадобится:

пара перчаток для чистки

щетка для чистки с длинной ручкой

губка

бутылка белого уксуса

Для начала, спустите воду из бачка унитаза и выключите кран, чтобы унитаз больше не спускал воду.

Сколько уксуса лить в бачок унитаза?

Налейте половину бутылки белого уксуса в бутылку с распылителем и начните распылять раствор на стенки бачка унитаза и внутрь чаши. Оставьте средство на один-два часа; Почистите стенки унитаза и бачка с помощью щетки, чтобы удалить накопившуюся грязь; Включите кран, чтобы долить воду.

Этот безошибочный совет эффективно удалит накипь в унитазе и положит конец неприятным запахам, исходящим из труб. Вы можете повторять его раз в месяц.

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