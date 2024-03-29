УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Зачем заливать уксус в бачок унитаза: пол бутылки сотворит настоящее чудо

Сергей Кущ
29 марта 2024, 04:32
что можно залить в бачок унитаза, как очистить бачок унитаза изнутри
Зачем заливать уксус в бачок унитаза
Зачем заливать уксус в бачок унитаза / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Накипь в унитазе, бачке и трубах доставляют немало неудобств. Есть несколько очень эффективных домашних средств, которые избавят вас от этой проблемы.

Французские хозяйки знают, что можно залить в бачок унитаза, чтобы там не образовывался налет и ржавчина, пишет портал Sante+.
Чтобы очистить ванную комнату, удалить остатки накипи и придать ей блеск без использования вредных для здоровья и окружающей среды химических веществ, есть несколько эффективных бытовых средств.

Santé+ Magazine

Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

видео дня

Как очистить бачок унитаза изнутри?

Для этого вам понадобится:

  • пара перчаток для чистки
  • щетка для чистки с длинной ручкой
  • губка
  • бутылка белого уксуса

Для начала, спустите воду из бачка унитаза и выключите кран, чтобы унитаз больше не спускал воду.

Сколько уксуса лить в бачок унитаза?

  1. Налейте половину бутылки белого уксуса в бутылку с распылителем и начните распылять раствор на стенки бачка унитаза и внутрь чаши.
  2. Оставьте средство на один-два часа;
  3. Почистите стенки унитаза и бачка с помощью щетки, чтобы удалить накопившуюся грязь;
  4. Включите кран, чтобы долить воду.

Этот безошибочный совет эффективно удалит накипь в унитазе и положит конец неприятным запахам, исходящим из труб. Вы можете повторять его раз в месяц.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак унитаз интересные новости уксус
Реклама

Главное за день

Россия обстреливает Украину ракетами: звучат взрывы

Россия обстреливает Украину ракетами: звучат взрывы

05:18 Украина
"Врежет" почти 5-балльный шторм: Украину накроет трехдневная магнитная буря

"Врежет" почти 5-балльный шторм: Украину накроет трехдневная магнитная буря

23:40 Синоптик
В Украине снова тревога: Россия выпустила "Шахеды"

В Украине снова тревога: Россия выпустила "Шахеды"

22:31 Украина
Все главные новости

Популярное

Алла Пугачева попросила прощения: появились детали 12852

Алла Пугачева попросила прощения: появились детали

Что случилось с Уильямом из-за рака у Кейт Миддлтон: детали 8878

Что случилось с Уильямом из-за рака у Кейт Миддлтон: детали

«Она не рожала»: молодая жена престарелого Петросяна удивила своим видом 5756

"Она не рожала": молодая жена престарелого Петросяна удивила своим видом

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине 5314

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине

Последние новости

05:18

Россия обстреливает Украину ракетами: звучат взрывы

05:10

Есть много небрагоприятных дней: каким знакам зодиака нужно быть острожнымиВидео

04:32

Зачем заливать уксус в бачок унитаза: пол бутылки сотворит настоящее чудо

04:00

Все, как с Джигурдой: Волочкова пригласила своего нового избранника в гости

03:25

Головоломка для любителей футбола: нужно найти все мячи всего за 20 секунд

Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – СамусьЕвропа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь
02:40

Польется рекой: как выжать сок из лимона за считанные секунды - простой метод

02:00

Красотка-жена Райана Гослинга призналась, почему бросила карьеру в кино

01:30

Ничего от папы: как сейчас выглядит 10-летний сын Жанны Фриске

28 марта, четверг
23:40

"Врежет" почти 5-балльный шторм: Украину накроет трехдневная магнитная буря

Реклама
22:56

Официально невеста: 48-летняя певица впервые выходит замуж

22:39

Вперед, мамочка: Ребрик показала дерзкий образ через две недели после родов

22:35

Он у меня не спрашивал: певица Alyosha прокомментировала решение мужа служить в армии

22:31

В Украине снова тревога: Россия выпустила "Шахеды"

21:59

"Позитива там нет": названы населенные пункты, из которых следует эвакуироваться

21:38

"Его нужно сделать нежизнеспособным": на росТБ проболтались о планах на ХарьковВидео

21:03

У Кейт Миддлтон рак: стало известно, на какой стадии нашли болезнь

20:48

Сбили со второй ракеты: в сети появились подробности крушения Су-27 россиян

20:32

Положинский оказался под капельницей и испугал поклонников своими глазами

20:08

Кто такой "Николаевский Ванек": Ким впервые рассказал об этом человекеВидео

19:32

Зеленский переговорил со спикером Джонсоном: все подробности

Реклама
19:31

Грозы и ветер почти 40 м/с: в Украину врывается опасный шторм

19:10

Зачем Россия тренируется уничтожить Харьковмнение

18:59

БРСМ, Avantage, Motto и Marshal: эксперты назвали сети автозаправок, из-за которых недофинансируются ВСУ

18:33

Скандал в сети: бойца ВСУ не впустили в вагон из-за собаки, он ехал в тамбуреВидео

18:24

Нужно ли удалять серу из ушей: вы все делали неправильно

18:06

РФ потеряла истребитель Су-27: самолет весь в огне упал на дно Черного моряВидео

17:58

"Она не рожала": молодая жена престарелого Петросяна удивила своим видом

17:46

Бывший муж Ани Лорак развелся и сделал заявление об эмоциональном спиче своей девушки

17:45

Могут оштрафовать: почему в Германии нельзя ночевать на даче - ответ шокируетВидео

17:32

Обстрел Харькова: женщина из разрушенной квартиры говорит, что нельзя бить по РФВидео

17:14

РФ готовится наступать летом с новой силой: Зеленский говорит, что нечем отбиваться

17:02

Анастасия Приходько рассказала, от чего умер ее менеджер на концерте в ТрускавцеВидео

16:39

Авдеевка может повториться: боец ВСУ оценил угрозу окружения важного города

16:30

Мужчина выиграл в лотерею более 39 млрд гривен: какое условие получения денег

16:29

Приметы 29 марта: что нельзя делать дома, чтобы не потерять здоровье

16:14

"Не повторяйте чужих ошибок": Реус официально развелась с Налчаджиоглу

15:58

Россия летом 2024-го может организовать наступление — The Economist

15:56

Украину зальет дождями и будет "штормить" ветром, некоторые села подтопит - синоптики

15:42

Порошенко должен выгнать из фракции нардепа Княжицкого из-за связей с фсбшником, - эксперт

15:21

Война убила его родителей: сеть растрогало фото воина на руинах родного домаФото

Реклама
15:11

Настя Каменских поделилась редким кадром с Потапом

15:06

Звезда Голливуда отказалась играть россиянку: как отреагировали в Netflix

14:57

5 знаков зодиака сорвут куш в апреле: астролог назвал везунчиков

14:35

Собрали 100 тысяч военных: Синегубов оценил угрозу наступления РФ на Харьков

14:23

"Ситуация на границе и торговля в агросекторе": Шмыгаль в Польше встретился с Туском

14:18

Российский певец Лазарев останавливает концертную деятельность

14:13

"Дичь": пьяная пассия бывшего мужа Ани Лорак публично обматерила его

14:06

Известный украинский футболист умер от рака после укуса клеща

13:57

Как увеличить урожай чеснока: простое, но очень хорошее удобрениеВидео

13:56

За что банки блокируют счета украинцам: что следует знать об этом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять