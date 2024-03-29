Накипь в унитазе, бачке и трубах доставляют немало неудобств. Есть несколько очень эффективных домашних средств, которые избавят вас от этой проблемы.
Французские хозяйки знают, что можно залить в бачок унитаза, чтобы там не образовывался налет и ржавчина, пишет портал Sante+.
Чтобы очистить ванную комнату, удалить остатки накипи и придать ей блеск без использования вредных для здоровья и окружающей среды химических веществ, есть несколько эффективных бытовых средств.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Как очистить бачок унитаза изнутри?
Для этого вам понадобится:
- пара перчаток для чистки
- щетка для чистки с длинной ручкой
- губка
- бутылка белого уксуса
Для начала, спустите воду из бачка унитаза и выключите кран, чтобы унитаз больше не спускал воду.
Сколько уксуса лить в бачок унитаза?
- Налейте половину бутылки белого уксуса в бутылку с распылителем и начните распылять раствор на стенки бачка унитаза и внутрь чаши.
- Оставьте средство на один-два часа;
- Почистите стенки унитаза и бачка с помощью щетки, чтобы удалить накопившуюся грязь;
- Включите кран, чтобы долить воду.
Этот безошибочный совет эффективно удалит накипь в унитазе и положит конец неприятным запахам, исходящим из труб. Вы можете повторять его раз в месяц.
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