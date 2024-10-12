Будет, как из магазина: как за секунды заточить терку - гениально простой метод

Затупленная терка может стать настоящей помехой на кухне, но с помощью простых техник заточки можно быстро вернуть ей эффективность.

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Как заточить терку в домашних условиях - гениально простой метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Затупленная терка может стать настоящей помехой в приготовлении любимых блюд, но есть несколько простых и эффективных способов восстановить ее остроту. Популярный блогер и профессиональный повар под ником "thisoldbaker" в своем видео в Instagram рассказала, чем наточить терку в домашних условиях.

Можно ли точить терку - чем почистить терку

"Все, что вам нужно сделать, это взять алюминиевую фольгу и провести ею по краям", - советует "thisoldbaker" в своем видео.

Этот простой метод позволяет не только восстановить остроту терки, но и очистить ее от остатков, которые могут накопиться со временем. Фольга обладает способностью снимать мелкие загрязнения и подтачивать края терки, что позволяет эффективно нарезать ингредиенты без лишних усилий.

Смотрите видео о том, можно ли точить терку:

"Просто следите за своими пальцами, будьте осторожны", - добавляет она, подчеркивая важность безопасности при работе с острыми предметами.

Что известно о блогере "thisoldbaker" "Thisoldbaker" - популярный блогер и кулинарный эксперт, известная своими простыми и доступными рецептами, а также полезными советами для домашней кухни. Она активно делится своим опытом приготовления пищи на платформе YouTube, Tik-Tok и Instagram, где ее зрители могут найти видеоуроки по приготовлению различных блюд, а также обзоры кухонных принадлежностей. "Thisoldbaker" акцентирует внимание на важности использования качественных инструментов в приготовлении пищи, а также делится хитростями для улучшения процесса приготовления.

Как заточить терку

Повара ресторана "Milkwood Restaurant" в видео на YouTube также рекомендуют другие способы заточки. Один из них - использование наждачной бумаги.

Небольшие листы наждачки могут эффективно работать для заточки кромок терки, особенно в сложных участках с мелкими зубцами.

Как заточить терку напильником

Еще один действенный способ, который используют профессиональные повара, - это круглый или алмазный напильник.

С помощью напильника вы можете заточить каждое отверстие терки отдельно, что обеспечит максимально точный результат. Это особенно полезно, если терка имеет мелкие зубцы или уникальные отверстия для разных типов нарезки.

Смотрите видео о том, как быстро заточить терку:

Как заточить терку чашкой

Еще один интересный лайфхак, который разделяют эксперты, заключается в использовании нижней части керамической чашки для заточки. Повара объясняют, что керамика может действовать как микроточилка для металлических поверхностей терки, возвращая ее остроту.

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