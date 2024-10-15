Знают не все: в чем разница между стоком и секонд-хендом

Хотя оба понятия связаны с одеждой по доступным ценам, между стоком и секонд-хендом существует существенная разница.

https://glavred.info/life/znayut-ne-vse-v-chem-raznica-mezhdu-stokom-i-sekond-hendom-10605479.html Ссылка скопирована

Чем отличается сток от секонд-хенда / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Мир моды очень динамичен, поэтому потребители все чаще обращают внимание на альтернативные способы приобретения одежды. Среди них особой популярностью пользуются магазины стока и секонд-хенда. Хотя эти два понятия часто путают, они имеют существенные различия.

В чем разница между стоком и секонд-хендом

Сложность выбора между стоковыми магазинами и секонд-хендом часто возникает у покупателей из-за схожести обеих концепций. Однако основная разница между ними заключается в состоянии и происхождении вещей, пишет Moda Secret.

Сток - это новая одежда, которая обычно осталась непроданной после завершения сезона или акций в обычных магазинах. В стоках вещи могут быть из прошлых коллекций, однако они новые, имеют этикетки и не были в использовании.

видео дня

В секонд-хенде же продаются подержанные вещи, которые уже имели предыдущих владельцев и обычно могут иметь незначительные следы ношения.

Откуда берутся вещи в стоке

Вещи в сток попадают через несколько основных путей. Чаще всего это остатки непроданной одежды из магазинов, которую не удалось реализовать за полную цену во время активных продаж.

Остатки коллекций. Когда сезон заканчивается, магазины имеют остатки одежды, которую не успели продать. Чтобы освободить складские помещения, эту одежду продают по сниженным ценам. Излишки производства. Бывает, что производители выпускают больше товара, чем смогли продать. Эти излишки также попадают в сток. Товары с небольшими дефектами. Иногда на одежде могут быть незначительные дефекты, которые не влияют на ее функциональность, но из-за которых ее нельзя продавать по полной цене. Такие вещи также попадают в сток. Образцы для показа. Одежда, которая использовалась для показа на выставках или фотосессиях, также может попасть в продажу в сток-магазинах.

Что означает сток вещей

Сток вещей - это общее название для товаров, которые продаются со скидкой, поскольку они не соответствуют текущему сезону, являются излишками производства или имеют незначительные дефекты. Это не означает, что качество таких вещей плохое. Наоборот, часто в стоках можно найти хорошие вещи по очень привлекательным ценам.

Что означает оригинал сток

Оригинал сток - это вещи известных брендов, которые попали в продажу со склада производителя или официального дистрибьютора. Это могут быть как новые вещи с бирками, так и товары с небольшими дефектами, которые не влияют на качество.

Что означает слово "сток"

Слово "сток" происходит от английского "stock", что означает "запас" или "остаток". В контексте торговли это термин, который используется для обозначения излишков товаров, которые нуждаются в реализации. Сток, по сути, является запасом продукции, которая находится на складах или распродается с большими скидками.

Что известно о Moda Secret? Moda Secret - это небольшой семейный бизнес, который создан на любви к изысканному итальянскому стилю и стремлении дать всем модницам возможность одеваться в стильную и качественную одежду, пишут на сайте компании. У них есть два розничных магазина в Тернополе, которые уже более 10 лет работают. Команда состоит из 5 работников. Магазины реализуют сток оптом итальянских брендов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред