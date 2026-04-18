Магнит для денег или бед: почему чёрная кошка в доме — это особый знак

Суеверия о том, что черная кошка приносит несчастье, постепенно уходят в прошлое. Народные приметы и даже научные исследования указывают на то, что такое животное может быть настоящим оберегом для семьи — подробнее расскажет Главред.
Как сообщает издание ТСН, черная кошка в доме защищает хозяев от негатива, зависти и зла. Считается, что эти животные обладают очень сильной энергетикой, которая помогает людям бороться с усталостью, головной болью и даже перепадами давления. Согласно материалу ТСН, если такая кошка сама пришла к вашему порогу, ее обязательно нужно впустить и накормить, ведь прогонять ее нельзя.
Что означает появление черного кота
Исцеление
Кот чувствует больное место на теле человека и ложится на него, пока боль не утихнет. Если в доме есть тяжелобольной человек, появление черного кота предвещает выздоровление.
Пополнение в семье
Если в дом пришла беременная кошка — это к рождению ребенка или приятным новостям в семье.
Предупреждение
Появление животного вскоре после смерти родственника считается знаком от души покойного, который хочет предупредить семью о возможных трудностях.
Деньги и любовь
В Шотландии верят, что черный кот на пороге приносит богатство, а в Японии считают, что он помогает одиноким женщинам найти любовь.
Не только мистика: что говорит наука о черных кошках
Исследователи из США обнаружили, что генетические мутации, которые делают шерсть черной, часто обеспечивают кошкам лучший иммунитет к болезням. Изучение этих особенностей помогает ученым искать способы лечения даже человеческих недугов.
Черная шерсть на солнце может "выгорать" до рыжеватого цвета, а под самой шерстью часто скрываются едва заметные полоски. У большинства таких кошек ярко-желтые глаза, что создает очень красивый контраст.
Почему черные коты — это не о несчастье, а об уникальности
Чтобы опровергнуть мифы о "несчастье", в мире ввели специальные дни чествования черных кошек в августе и октябре. Таким образом, цвет шерсти не влияет на удачу, но делает животное уникальным спутником для человека.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
