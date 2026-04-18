Магнит для денег или бед: почему чёрная кошка в доме — это особый знак

Черные кошки издавна окружены мифами — что они означают по приметкам, действительно ли приносят несчастье и что о них говорит наука.

https://glavred.info/primety/magnit-dlya-groshey-chi-bidi-chomu-chorniy-kit-u-domi-ce-osobliviy-znak-10757741.html Ссылка скопирована

Черная кошка — приметы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Действительно ли черные коты приносят несчастье

Какие народные приметы связаны с черными котами

Что означает появление черной кошки возле дома

Суеверия о том, что черная кошка приносит несчастье, постепенно уходят в прошлое. Народные приметы и даже научные исследования указывают на то, что такое животное может быть настоящим оберегом для семьи — подробнее расскажет Главред.

Как сообщает издание ТСН, черная кошка в доме защищает хозяев от негатива, зависти и зла. Считается, что эти животные обладают очень сильной энергетикой, которая помогает людям бороться с усталостью, головной болью и даже перепадами давления. Согласно материалу ТСН, если такая кошка сама пришла к вашему порогу, ее обязательно нужно впустить и накормить, ведь прогонять ее нельзя.

видео дня

Что означает появление черного кота

Исцеление

Кот чувствует больное место на теле человека и ложится на него, пока боль не утихнет. Если в доме есть тяжелобольной человек, появление черного кота предвещает выздоровление.

Пополнение в семье

Если в дом пришла беременная кошка — это к рождению ребенка или приятным новостям в семье.

Предупреждение

Появление животного вскоре после смерти родственника считается знаком от души покойного, который хочет предупредить семью о возможных трудностях.

Деньги и любовь

В Шотландии верят, что черный кот на пороге приносит богатство, а в Японии считают, что он помогает одиноким женщинам найти любовь.

Видео о приметах, связанных с кошками, можно посмотреть здесь:

Не только мистика: что говорит наука о черных кошках

Исследователи из США обнаружили, что генетические мутации, которые делают шерсть черной, часто обеспечивают кошкам лучший иммунитет к болезням. Изучение этих особенностей помогает ученым искать способы лечения даже человеческих недугов.

Черная шерсть на солнце может "выгорать" до рыжеватого цвета, а под самой шерстью часто скрываются едва заметные полоски. У большинства таких кошек ярко-желтые глаза, что создает очень красивый контраст.

Почему черные коты — это не о несчастье, а об уникальности

Чтобы опровергнуть мифы о "несчастье", в мире ввели специальные дни чествования черных кошек в августе и октябре. Таким образом, цвет шерсти не влияет на удачу, но делает животное уникальным спутником для человека.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред