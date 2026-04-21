Больше, чем просто декор: какие растения служат оберегами и приносят достаток в дом

Калина, мята, базилик, подсолнечник и бархатцы — не просто растения, а настоящие обереги. Как они помогают защитить дом и создать атмосферу гармонии.

Растения-талисманы для дома

В украинской культуре двор издавна считается не просто земельным участком, а особым пространством, которое часто пытались защитить от негатива и наполнить благополучием. Важную роль в этом играют растения, ведь каждый цветок или дерево возле дома имели свое символическое значение и практическую пользу — подробнее расскажет Главред.

Выбирали растения для сада в соответствии с верованиями о том, что определенные культуры способны притягивать удачу, гармонию и финансовую стабильность. РБК-Украина рассказывает, что существует пять основных растений, которые считаются мощными оберегами для дома.

Калина — символ рода и стабильности

Калина является одним из самых важных растений в украинской традиции. Она олицетворяет связь между поколениями и женскую энергию. Калина во дворе обеспечивает стабильность семьи и защищает дом от бедствий. Поскольку калина имеет разветвленную корневую систему, ее рекомендуют высаживать у границы участка или колодца — здесь она будет выполнять роль естественного барьера.

Мята — спокойствие и "денежная" энергия

Мяту ценили за ее успокаивающие свойства. В народе верили, что ее аромат предотвращает ссоры в семье. Также ее называли "денежным" растением, считая, что свежий запах притягивает достаток.С практической точки зрения, мята является прекрасным антисептиком, а ее запах способен отпугивать некоторых вредных насекомых. Чаще всего ее высаживали вдоль дорожек или непосредственно у входа в дом.

Базилик — удача и очищение

Базилик в Украине издавна выращивали как символ благополучия. Люди верили, что он очищает пространство от негатива и привлекает удачу. Это растение часто сеяли не только на огороде, но и в горшках на подоконниках, чтобы создать в доме атмосферу уюта.

Подсолнечник — энергия и развитие

Подсолнечник всегда ассоциировался с энергией солнца. Его считали символом жизни и финансового успеха. Большое количество подсолнечников во дворе было признаком "живого" и зажиточного хозяйства. Кроме того, подсолнечники привлекают пчел и других насекомых-опылителей, что положительно влияет на урожайность всего сада и огорода.

Бархатцы — главный оберег

Эти цветы являются неотъемлемым атрибутом украинского двора. Их сажали у ворот и вдоль дорожек как оберег от "злого глаза". Помимо магического значения, бархатцы обладают сильным ароматом, который помогает бороться с вредителями на огороде.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

