Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Черт в украинской культуре - кем его считали наши предки

Марина Иваненко
23 марта 2026, 14:15
В сказках и легендах черт часто выглядит не страшным, а забавным персонажем. Откуда происходит этот образ и что он означал в традициях украинцев.
Кто такой черт на самом деле? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Кто такой черт и откуда он взялся
  • Каков образ черта в украинской культуре

Образ черта является одним из древнейших в украинской культуре. Он упоминается в сказках, легендах и поговорках. Однако в украинской традиции это существо не всегда выглядит как абсолютное зло. Часто черт предстает как комический персонаж, которого обычный человек может легко перехитрить. Главред расскажет об этом более подробно.

Откуда взялся образ черта

Образ черта имеет глубокие корни, которые уходят еще в дохристианские времена. Древние славяне верили в духов, населявших леса, болота и реки. Тогда черт не был символом ада, а считался одним из духов природы, который мог как навредить, так и помочь. Все зависело от того, как человек вел себя на его территории.

видео дня

В языческой традиции черт играл более сложную роль. Его могли считать духом-хранителем определенной территории, который запутывал путешественников в лесу или создавал препятствия для охотников, — рассказывают на канале "Мифическая Земля Украины".

С приходом христианства его образ изменился. Черт стал олицетворением дьявола, главным врагом Бога и человека. Он начал ассоциироваться с грехом, искушением и вечными муками.

Каким предстает черт в народных историях

Несмотря на христианский страх перед адом, украинский фольклор сделал черта несколько неуклюжим. Высмеивание темных сил было способом преодолеть страх перед ними. В народных сказках черт часто пытается заключить сделку с человеком, но из-за собственной жадности или глупости проигрывает мудрому крестьянину.

Люди пытались смягчить страх перед темными силами посредством высмеивания. Черт часто изображается как хитрец, но его хитрости не приносят пользы, поскольку человек благодаря своей мудрости оказывается более ловким, — отмечается в видео.

Мастер перевоплощений

Украинцы верили, что черт может принимать разные обличья. Чаще всего он появлялся в виде черного кота, пса, козла или ворона — животных, которые в определенной степени связаны с темнотой. Если же он принимал человеческую форму, его все равно можно было узнать по определенным признакам: козлиным ногам, хвосту, рогам или большим глазам.

Видео о том, какое место черт занимает в украинской мифологии, можно посмотреть здесь:

Договоры с нечистым: цена вопроса

Один из самых популярных сюжетов в легендах — договор с чертом. Нечистая сила предлагает человеку богатство, власть или успех в обмен на душу или выполнение задания, которое человек выполнить не сможет (например, построить мост за одну ночь).

Украинские герои часто находили выход: они просили принести воду ситом или ставили другие невозможные условия и обманывали демона.

Влияние на повседневную жизнь

Чертом часто объясняли любые неудачи. Если погибал урожай, болел скот или происходил несчастный случай — говорили, что это "бесовские проделки". Люди верили, что нечистая сила особенно активна в определенные дни, например, на Купала или в Ночь перед Рождеством.

Чтобы защититься, люди использовали обереги, кресты и освященную воду.

Сегодня черт остается ярким персонажем украинской культуры. Он напоминает, что даже самые темные силы можно победить, если сохранять спокойствие, иметь чувство юмора и оставаться сообразительным.

Об источнике: "Мифическая Земля Украины"

Канал "Мифическая Земля Украины" посвящен исследованию и популяризации древних мифов, забытых легенд и сакрального наследия Украины. Его основная тематика охватывает мистические обереги, символы, скрытые значения и места силы, которые формировали мировоззрение нации. Канал раскрывает глубокую философию, стоящую за традиционными украинскими знаками (например, крест, сварга, ромбы), объясняя их значение для защиты и гармонии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости культура
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять