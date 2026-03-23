Секреты популярной закуски - что скрывается в пачке чипсов

Чипсы кажутся простой закуской, но за ними стоит целая технология. Из чего их делают, почему они бывают разных видов и зачем в пачке азот.

Действительно ли чипсы вредны?

Чипсы появились из-за того, что один повар очень сильно разозлился на клиента. В 1853 году один богач в ресторане трижды возвращал жареный картофель, потому что он казался ему "слишком толстым". Тогда повар Джордж Крам решил отомстить — он нарезал картофель тонко, как бумагу, зажарил его до состояния стекла и засыпал солью. Он думал, что это будет невозможно есть, но клиент был в восторге. Больше о создании чипсов и их развитии расскажет Главред.

Не все чипсы одинаковы: картофель или специальное "тесто"

Сегодня чипсы — это уже не просто жареный картофель, а настоящая инженерия.

Классические (типа лейс) — это просто нарезанная целая картофелина. Каждый ломтик уникален, как отпечаток пальца. На свету в них видно волокно настоящего картофеля.

Инженерное чудо (как Принглс) — это вообще не картофель, а тесто из картофельной муки и крахмала. Их изогнутая форма была просчитана на компьютерах. Это было сделано для того, чтобы чипсы идеально лежали в тубе, не ломались и не слетали с конвейера на заводе.

Древний секрет ацтеков: почему кукурузные чипсы делают особым способом

Кукурузные чипсы делают по технологии, которой 3000 лет. Зерна кукурузы варят в растворе извести. Это делают не просто для вкуса — так организм может усвоить витамины из кукурузы.

Когда вы едите начос, вы едите результат химического эксперимента, которому 3000 лет, — объясняют на канале"TimePRO.TV".

Но существуют и яркие овощные чипсы — из свеклы и моркови. Они не чернеют во время жарки, поскольку их готовят в вакууме при низкой температуре. Это дает возможность сохранить цвет, однако масла в них так же много, как и в обычных.

Действительно ли чипсы могут вызвать рак

Многие боятся слова "акриламид". На самом деле это не добавка, которую подсыпают на заводе. Это вещество, которое появляется само, когда любой картофель (даже домашний) жарится до золотистой корочки.

Однако научные факты успокаивают: чтобы реально отравиться акриламидом, нужно съесть 75 кг чипсов за один раз. Ваша печень "сдастся" от жира гораздо раньше. Но есть золотое правило:

Золотистое — хорошо, коричневое — плохо. Чем темнее чипсы, тем больше в них акриламида. Если видите в пачке горелые или черные ломтики — просто выбросьте их, — подчеркивают авторы видео.

Секрет пачки: зачем в ней так много "воздуха"

Мы часто говорим, что производитель нас обманывает и в пачках больше воздуха, а не чипсов. Но это не воздух, а азот. В первую очередь он нужен для того, чтобы чипсы не портились. В обычном воздухе есть кислород, из-за которого жир в чипсах быстро становится горьким. В азоте они остаются свежими месяцами.

Кроме того, газ в пачке работает как "подушка безопасности". Без него в пачке были бы не чипсы, а крошки.

Чипсы — это не яд, но и не еда на каждый день. Это "калорийная бомба" с кучей соли и жира. Если вы съедите пачку раз в месяц под интересный фильм — ничего страшного не произойдет. Но если вы будете есть их каждый день, то у вас очень быстро могут возникнуть проблемы с сердцем и весом.

Об источнике: "TimePRO.TV" TimePRO.TV – это место, где путешествия, наука, культура и история объединяются, чтобы показать вам мир во всей его красоте и разнообразии.

