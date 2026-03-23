Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

23 марта церковь почитает память преподобномученика Никона Сицилийского. Как сообщает Главред, он родился в семье язычника и христианки. Никол был воином и придерживался язычества. Однажды его отряд оказался в опасности и Никон вспомнил молитвы. Воинам удалось спастись и он принял крещение и монашество.
Он стал духовным наставником и получил сан епископа. Никон поселился с другими монахами на Сицилии. Однажды начались гонения на христиан и все они были взяты под стражу. Никон не отказался от веры и погиб как мученик.
Что можно делать 23 марта
- В этот день нужно помолиться. У святого просили укрепления веры и помощи в преодолении жизненных трудностей.
- В этот день нужно навести в доме порядок, сменить постель и вынести мусор. Предки верили, что тогда в семью придет благополучие.
- В этот день нужно развесить мяту. Считается, что это защитит от злых сил.
Что нельзя делать 23 марта
1. Нельзя 23 марта ругаться и сквернословить. Иначе конфликты затянутся.
2. Нельзя 23 марта есть продукты животного происхождения. Это связано с Великим постом.
3. Нельзя 23 марта оставлять дома беспорядок. Это может привести к потерям.
4. Нельзя 23 марта обманывать. Предки верили, что это может принести в семью болезни.
5. Нельзя 23 марта держать деньги на виду. Это может привести к неожиданным тратам и нищете.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
