Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

Что можно делать 23 марта. Приметы и запреты, которые уберегут от бед и бедности.

23 марта церковь почитает память преподобномученика Никона Сицилийского. Как сообщает Главред, он родился в семье язычника и христианки. Никол был воином и придерживался язычества. Однажды его отряд оказался в опасности и Никон вспомнил молитвы. Воинам удалось спастись и он принял крещение и монашество.

Он стал духовным наставником и получил сан епископа. Никон поселился с другими монахами на Сицилии. Однажды начались гонения на христиан и все они были взяты под стражу. Никон не отказался от веры и погиб как мученик.

Что можно делать 23 марта

В этот день нужно помолиться. У святого просили укрепления веры и помощи в преодолении жизненных трудностей.

В этот день нужно навести в доме порядок, сменить постель и вынести мусор. Предки верили, что тогда в семью придет благополучие.

В этот день нужно развесить мяту. Считается, что это защитит от злых сил.

Что нельзя делать 23 марта

1. Нельзя 23 марта ругаться и сквернословить. Иначе конфликты затянутся.

2. Нельзя 23 марта есть продукты животного происхождения. Это связано с Великим постом.

3. Нельзя 23 марта оставлять дома беспорядок. Это может привести к потерям.

4. Нельзя 23 марта обманывать. Предки верили, что это может принести в семью болезни.

5. Нельзя 23 марта держать деньги на виду. Это может привести к неожиданным тратам и нищете.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

