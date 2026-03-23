Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

Ангелина Подвысоцкая
23 марта 2026, 03:39
Что можно делать 23 марта. Приметы и запреты, которые уберегут от бед и бедности.
приметы
Что нельзя делать 23 марта

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день кошка долго спит
  • Что нельзя делать с деньгами в этот день
  • Что нужно сделать дома 23 марта

23 марта церковь почитает память преподобномученика Никона Сицилийского. Как сообщает Главред, он родился в семье язычника и христианки. Никол был воином и придерживался язычества. Однажды его отряд оказался в опасности и Никон вспомнил молитвы. Воинам удалось спастись и он принял крещение и монашество.

Он стал духовным наставником и получил сан епископа. Никон поселился с другими монахами на Сицилии. Однажды начались гонения на христиан и все они были взяты под стражу. Никон не отказался от веры и погиб как мученик.

Что можно делать 23 марта

  • В этот день нужно помолиться. У святого просили укрепления веры и помощи в преодолении жизненных трудностей.
  • В этот день нужно навести в доме порядок, сменить постель и вынести мусор. Предки верили, что тогда в семью придет благополучие.
  • В этот день нужно развесить мяту. Считается, что это защитит от злых сил.

Что нельзя делать 23 марта

1. Нельзя 23 марта ругаться и сквернословить. Иначе конфликты затянутся.

2. Нельзя 23 марта есть продукты животного происхождения. Это связано с Великим постом.

3. Нельзя 23 марта оставлять дома беспорядок. Это может привести к потерям.

4. Нельзя 23 марта обманывать. Предки верили, что это может принести в семью болезни.

5. Нельзя 23 марта держать деньги на виду. Это может привести к неожиданным тратам и нищете.

    Что стоит учитывать читателю

    Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

    приметы
    Погибла во время эвакуации: молодую проводницу сбил поезд

    "Путин не хочет заканчивать войну": тревожное заявление Зеленского о переговорах

    Россия активизировала наступление на фронте — Зеленский

    Реклама

    Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

    Китайский гороскоп на завтра, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

    Гороскоп Таро на завтра 23 марта: Близнецам - подарок, Рыбам - пауза

    Зибров расплакался на концерта Виктора Павлика: что случилось

    Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

