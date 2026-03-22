И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Сергей Кущ
22 марта 2026, 18:19
Этот доступный метод помогает быстро избавиться от проблемы без сложных устройств и больших затрат.

чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему голубей так тянет к балкону
  • Какие запахи отпугивают голубей

Голуби на балконе — проблема, знакомая многим жителям городов. Птицы быстро привыкают к одному месту, оставляют грязь и могут даже нанести вред здоровью. Однако есть простой способ, который помогает быстро решить эту проблему.

Почему голуби выбирают балкон

Балконы создают идеальные условия для птиц. Перила, подоконники и укромные углы становятся удобными местами для отдыха и наблюдения. Со временем голуби привыкают к таким зонам и начинают возвращаться регулярно, пишет Dobrzemieszkaj.

Проблема в том, что:

  • появляется помет и перья
  • ухудшается внешний вид балкона
  • возникает риск для здоровья

Поэтому важно знать, как избавиться от голубей на балконе быстро и эффективно.

Простой способ: вода с эфирным маслом

Один из самых действенных домашних методов — использование запахов, которые птицы не переносят.

Чтобы отпугнуть голубей с балкона, нужно:

  1. взять 0,5 литра воды
  2. добавить около 10 капель эфирного масла
  3. тщательно обработать пол, перила и любимые места птиц

Лучше всего подходят масла эвкалипта, лаванды или мяты.

Голуби очень чувствительны к резким запахам, поэтому такой раствор делает балкон для них неприятным.

Какие еще запахи отпугивают голубей

Если одного метода недостаточно, можно усилить эффект.

Хорошо работают:

  • уксус
  • острый перец
  • чили

Эти средства также помогают избавиться от голубей на балконе без вреда для птиц.

Об источнике: Dobrzemieszkaj

Dobrzemieszkaj.pl — польский интернет-портал, посвящённый дизайну интерьеров, обустройству жилья и архитектуре. На сайте публикуются статьи, советы экспертов, идеи оформления комнат, а также фотогалереи с примерами современных интерьеров.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от тех, кто делает ремонт, до любителей декора и уюта, помогая находить вдохновение и практические решения для дома.

