Какие растения остаются зелеными даже зимой - идеи для красивого сада

Марина Иваненко
23 марта 2026, 12:13
Не только хвойные могут украшать сад зимой. Какие растения остаются зелеными круглый год и что посадить на участке, чтобы сад выглядел живым даже в мороз.
  • Что посадить в саду, чтобы он был зеленым круглый год
  • Как ухаживать за этими растениями

Большинство садоводов привыкли, что зимой зеленеют только сосны, туи и можжевельники. Но существует целая группа лиственных растений, которые сохраняют свою красоту под снегом и являются серьезными конкурентами хвойным. Главред расскажет, что посадить, чтобы ваш сад выглядел живым круглый год.

Пираканта - "зимняя елка" с яркими ягодами

Пираканта - одно из самых ярких зимних растений. Это раскидистый куст, который в январе выглядит как украшенная елка благодаря обильному урожаю красных или желтых ягод.

Зимняя красота пираканты - это ягодки, которые напоминают украшения на елке. Прошлой зимой за ними даже листочков не было видно. Этот куст прекрасно поддается стрижке, ему можно придать форму шара, - отмечает автор видео на канале"Современные цветники".

Бересклет Форчуна - декоративное растение для любого времени года

Бересклет имеет плотные листочки, которые в зависимости от сорта могут быть с белой или золотистой каймой. Зима для него почти ничего не меняет, ведь он остается ярким даже в морозы. Его можно выращивать как почвопокровное растение или на штамбе.

Кизильник - идеальное растение для живых изгородей

Кизильник часто называют "королем вертикального озеленения" и живых изгородей. Он имеет мелкие темно-зеленые листья и яркие красные ягоды, которые держатся на ветках всю зиму. Интересный лайфхак: кизильник можно подсаживать внутрь раскидистых можжевельников, чтобы создать эффект "цветущего" хвойника.

Вечнозеленая жимолость — идеальное растение для зеленых стен

В отличие от съедобной жимолости, декоративные вечнозеленые виды сохраняют листья даже в январе. Это плетистое растение, которое подходит для создания зеленых стен и закрытия заборов. На нем также могут оставаться декоративные синие или красные ягоды.

Видео о том, что посадить в саду, чтобы всегда было зелено, можно посмотреть здесь:

Лаванда - ароматное вечнозеленое украшение сада

Хотя лаванду ценят за летнее цветение, она относится к вечнозеленым культурам. Ее серебристые листочки не опадают и сохраняют свой характерный аромат даже под снегом.

Лаванда вечнозеленая, несмотря на то, что имеет серебристые листочки. Я очень люблю ее за аромат, который чувствуется, даже если просто коснуться куста зимой, - рассказывает автор видео.

Ясколка и арабис - ковер из зелени для альпийских горок

Это низкорослые ползучие растения, которые прекрасно подходят для альпийских горок. Они образуют плотные ковры, которые остаются зелеными или сизыми даже зимой, а весной покрываются большим количеством белых или розовых цветов.

Однако стоит помнить, что ясколку нужно регулярно подстригать, чтобы она имела опрятный и аккуратный вид.

Плющ - классика для затененных участков

Плющ - классический вариант для затененных мест. Он может стелиться по земле или подниматься по стенам дома, создавая густой зеленый фон. Растение неприхотливо и сохраняет насыщенный цвет в течение всего года.

Вереск и эрика - декоративные "мини-елочки" для сада

Эти растения напоминают маленькие елки по форме листьев. Верес сохраняет сухие цветы-колокольчики всю зиму, что придает саду особый шарм. Они прекрасно смотрятся у входа в дом или в групповых посадках.

Автор видео отмечает, что не стоит бояться смешивать хвойные и лиственные вечнозеленые растения. Например, сочетание можжевельника с кизильником или бересклетом создает богатую палитру цветов и фактур, которая будет радовать глаз даже в самые серые зимние дни.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Современные цветники"

Украинский YouTube-канал "Современные цветники" — это уютный и вдохновляющий ресурс, созданный для любителей декоративного садоводства и ландшафтного дизайна. Автор проекта с большой любовью делится собственным практическим опытом выращивания многолетних цветов, роз, хвойных растений и лаванды на собственном приусадебном участке. Контент канала отличается искренностью и детальностью, предлагая зрителям советы по размножению растений, правильной обрезке, подкормке и созданию гармоничных композиций в цветниках. Особое внимание уделяется неприхотливым культурам, которые помогают сделать сад привлекательным даже при минимальных усилиях и на сложных почвах.

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

Вражеские штурмы закончились катастрофой: Сырский заявил о срыве наступления РФ

Готовится новая атака: названы вероятные цели для ракет и дронов РФ

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Последние новости

13:16

Фантастическая закуска из яиц на Пасху: очень простой рецепт

13:13

Мамина булочка: Леся Никитюк показала доброе утро с сыном

13:06

"Будем колоть тебе": Виктор Павлик оказался под угрозой на собственном концерте

12:57

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

12:25

Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе: находка оказалась неожиданнойВидео

Узнавайте важные новости первыми - подпишитесь на Главред в Telegram

12:22

Почему тюльпаны растут, но не цветут: что нужно успеть сделать в мартеВидео

12:20

На Полтавщине температура резко опустится ниже 0°C: синоптики сообщили когда

12:13

Какие растения остаются зелеными даже зимой - идеи для красивого сада

12:08

Почему нельзя стирать белье при температуре 40 градусов: ответ удивит

Реклама
11:57

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

11:49

Вражеские штурмы закончились катастрофой: Сырский заявил о срыве наступления РФ

11:44

Идеальное сочетание: рецепт очень вкусного салата с печеньюВидео

11:27

Готовится новая атака: названы вероятные цели для ракет и дронов РФ

11:23

РФ может отправить на фронт всех мобилизованных из Крыма: в ISW назвали сроки

11:13

Лучший вариант для Кремля: эксперт оценил перспективы заключения мирного соглашения

11:08

Пламенная магнитная буря обрушилась на Украину: когда шторм достигнет пика

10:51

"Украина не имеет шансов": звезда Modern Talking поплатился за любовь к РФ

10:46

Мороз -6 градусов: где в Украине сегодня царит настоящая зима

10:06

Секреты популярной закуски - что скрывается в пачке чипсов

10:00

Ефросинина вышла на связь после скандала с Поляковой и ее мужем: что она сказала

Реклама
09:59

В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

09:58

Почему 24 марта нельзя убирать и стирать: какой церковный праздник

09:52

Черная полоса позади: после 23 марта у трех знаков зодиака все сложится

09:51

Под удар попал порт и жилые дома: последствия атаки дронов на Одесскую область

09:34

Подозревают в шпионаже: ЕС ограничит участие Венгрии в обсуждении чувствительных вопросов

09:22

"Уже не ребенок": Владимир Зеленский высказался о дочери

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 марта (обновляется)

08:54

Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

08:46

В истории церкви не было более противоречивой фигуры: Портников - о Филаретемнение

08:45

Чтобы вражеские дроны не долетали до городов: поддержите сбор средств на пикапы для мобильных экипажей ПВО актуально

08:26

Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

08:26

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:06

Россия атаковала Кривой Рог: вспыхнул пожар, пострадали люди

06:54

Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар

05:11

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

04:37

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

03:39

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

02:39

"Ты был лучшим": сын покойного Чака Норриса растрогал обращением к отцу

02:30

Вселенная "схлопнется": ученые ошеломили пугающим сценарием конца света

01:59

Невероятные "до/после": 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику

Реклама
01:20

Умер звезда сериала "Клон" - подробности и причина смерти

22 марта, воскресенье
23:46

Ограничений практически не будет: график отключения света 23 марта в Сумах

23:45

Синоптики порадовали прогнозом: какой будет погода в Киеве 23 марта

23:34

Даже не верится: жена Брюса Уиллиса показала фото с их свадьбы

23:21

Погибла во время эвакуации: молодую проводницу сбил поезд

22:56

Денисенко сделала однозначное заявление о общении с эксом: "Терпеть и страдать"

22:24

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

21:54

Океаны не смешиваются: где на планете можно увидеть это удивительное явление

21:29

"Путин не хочет заканчивать войну": тревожное заявление Зеленского о переговорахВидео

21:26

Россия активизировала наступление на фронте — Зеленский

