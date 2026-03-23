Какие растения остаются зелеными даже зимой - идеи для красивого сада

Не только хвойные могут украшать сад зимой. Какие растения остаются зелеными круглый год и что посадить на участке, чтобы сад выглядел живым даже в мороз.

https://glavred.info/life/kakie-rasteniya-ostayutsya-zelenymi-dazhe-zimoy-idei-dlya-krasivogo-sada-10746965.html Ссылка скопирована

Зеленый сад зимой / Коллаж: Главред, скриншоты

Большинство садоводов привыкли, что зимой зеленеют только сосны, туи и можжевельники. Но существует целая группа лиственных растений, которые сохраняют свою красоту под снегом и являются серьезными конкурентами хвойным. Главред расскажет, что посадить, чтобы ваш сад выглядел живым круглый год.

Пираканта - "зимняя елка" с яркими ягодами

Пираканта - одно из самых ярких зимних растений. Это раскидистый куст, который в январе выглядит как украшенная елка благодаря обильному урожаю красных или желтых ягод.

видео дня

Зимняя красота пираканты - это ягодки, которые напоминают украшения на елке. Прошлой зимой за ними даже листочков не было видно. Этот куст прекрасно поддается стрижке, ему можно придать форму шара, - отмечает автор видео на канале"Современные цветники".

Бересклет Форчуна - декоративное растение для любого времени года

Бересклет имеет плотные листочки, которые в зависимости от сорта могут быть с белой или золотистой каймой. Зима для него почти ничего не меняет, ведь он остается ярким даже в морозы. Его можно выращивать как почвопокровное растение или на штамбе.

Кизильник - идеальное растение для живых изгородей

Кизильник часто называют "королем вертикального озеленения" и живых изгородей. Он имеет мелкие темно-зеленые листья и яркие красные ягоды, которые держатся на ветках всю зиму. Интересный лайфхак: кизильник можно подсаживать внутрь раскидистых можжевельников, чтобы создать эффект "цветущего" хвойника.

Вечнозеленая жимолость — идеальное растение для зеленых стен

В отличие от съедобной жимолости, декоративные вечнозеленые виды сохраняют листья даже в январе. Это плетистое растение, которое подходит для создания зеленых стен и закрытия заборов. На нем также могут оставаться декоративные синие или красные ягоды.

Лаванда - ароматное вечнозеленое украшение сада

Хотя лаванду ценят за летнее цветение, она относится к вечнозеленым культурам. Ее серебристые листочки не опадают и сохраняют свой характерный аромат даже под снегом.

Лаванда вечнозеленая, несмотря на то, что имеет серебристые листочки. Я очень люблю ее за аромат, который чувствуется, даже если просто коснуться куста зимой, - рассказывает автор видео.

Ясколка и арабис - ковер из зелени для альпийских горок

Это низкорослые ползучие растения, которые прекрасно подходят для альпийских горок. Они образуют плотные ковры, которые остаются зелеными или сизыми даже зимой, а весной покрываются большим количеством белых или розовых цветов.

Однако стоит помнить, что ясколку нужно регулярно подстригать, чтобы она имела опрятный и аккуратный вид.

Плющ - классика для затененных участков

Плющ - классический вариант для затененных мест. Он может стелиться по земле или подниматься по стенам дома, создавая густой зеленый фон. Растение неприхотливо и сохраняет насыщенный цвет в течение всего года.

Вереск и эрика - декоративные "мини-елочки" для сада

Эти растения напоминают маленькие елки по форме листьев. Верес сохраняет сухие цветы-колокольчики всю зиму, что придает саду особый шарм. Они прекрасно смотрятся у входа в дом или в групповых посадках.

Автор видео отмечает, что не стоит бояться смешивать хвойные и лиственные вечнозеленые растения. Например, сочетание можжевельника с кизильником или бересклетом создает богатую палитру цветов и фактур, которая будет радовать глаз даже в самые серые зимние дни.

Об источнике: YouTube-канал "Современные цветники" Украинский YouTube-канал "Современные цветники" — это уютный и вдохновляющий ресурс, созданный для любителей декоративного садоводства и ландшафтного дизайна. Автор проекта с большой любовью делится собственным практическим опытом выращивания многолетних цветов, роз, хвойных растений и лаванды на собственном приусадебном участке. Контент канала отличается искренностью и детальностью, предлагая зрителям советы по размножению растений, правильной обрезке, подкормке и созданию гармоничных композиций в цветниках. Особое внимание уделяется неприхотливым культурам, которые помогают сделать сад привлекательным даже при минимальных усилиях и на сложных почвах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред