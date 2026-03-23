Эффект звёздного неба за пару минут: как эффектно раскрасить яйца на Пасху

Мария Николишин
23 марта 2026, 15:08
Пасхальные яйца будут особенными, если покрасить их этим способом.
Чем можно покрасить яйца / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Уже совсем скоро украинцы будут праздновать Пасху. Одним из главных атрибутов этого праздника являются писанки и крашенки. Не секрет, что каждая хозяйка хочет, чтобы праздничные яйца в ее корзине были особенно красивыми. Для этого достаточно воспользоваться некоторыми секретами окрашивания.

Главред решил разобраться, как необычно покрасить яйца в красный цвет.

Как покрасить яйца в красный цвет с звездным эффектом

il_mio_passione в своем видео в TikTok поделилась собственной техникой окрашивания яиц, которая позволяет добиться эффекта "звездного неба".

По ее словам, сначала яйца нужно отварить, охладить и хорошо высушить. После этого каждое яйцо следует протереть растительным маслом.

Чтобы приготовить смесь для окрашивания яиц, нужно взять 3 пакетика красителя, 600 мл теплой воды и 3 ст. л. уксуса. Все это нужно смешать в удобной посуде и хорошо перемешать.

Яйца следует опустить в краску всего на 7 минут. После этого их нужно достать, выложить на салфетку и еще раз слегка протереть маслом. Красивые, глянцевые яйца на Пасху с "звездным" эффектом готовы!

Натуральные красители для яиц инфографика
Натуральные красители для яиц / Инфографика: Главред

Как сделать натуральный красный краситель для яиц

Красный цвет яйцам может придать отвар луковой шелухи. Цвет может варьироваться от рыжего до темно-бордового, все зависит от времени приготовления и насыщенности отвара.

Чтобы так покрасить яйца, их нужно сначала сварить, а затем, еще горячими, положить в теплый отвар. Важно, что в отвар следует добавить по столовой ложке уксуса и соли, чтобы цвет лучше ложился на скорлупу.

Идея окрашивания яиц на Пасху – видео:

@il_mio_passione Решила сделать яркие и эффектные — и вот что получилось ✨ Взяла 3 пакетика красителя Подогрела 600 мл воды Добавила 3 ст. л. уксуса Яйца заранее отварила, остудила и хорошо высушила Затем каждое яйцо протерла растительным маслом И потом опустила в краску на 7 минут Достала, выложила на салфетку И ещё раз слегка протерла маслом Получился блеск и тот самый "звёздный" эффект ✨ Сохрани, чтобы не потерять ❤️ #крашенки#яйцанапасху#пасха#пасхальныйдекор @Dr.oetker ♬ Woman's Glow - Khepri Luna

Об источнике: il_mio_passione

il_mio_passione — кулинарный блог в TikTok. Его автор делится интересными рецептами, лайфхаками и идеями, которые могут вдохновлять других. На данный блог уже подписалось более 15 тысяч пользователей.

РФ пошла в новое масштабное наступление - какие города под угрозой и готовы ли ВСУ

