Эффект звёздного неба за пару минут: как эффектно раскрасить яйца на Пасху

Пасхальные яйца будут особенными, если покрасить их этим способом.

Чем можно покрасить яйца

Вы узнаете:

Как можно покрасить яйца на Пасху

Почему яйца натирают маслом перед покраской

Уже совсем скоро украинцы будут праздновать Пасху. Одним из главных атрибутов этого праздника являются писанки и крашенки. Не секрет, что каждая хозяйка хочет, чтобы праздничные яйца в ее корзине были особенно красивыми. Для этого достаточно воспользоваться некоторыми секретами окрашивания.

Главред решил разобраться, как необычно покрасить яйца в красный цвет.

Как покрасить яйца в красный цвет с звездным эффектом

il_mio_passione в своем видео в TikTok поделилась собственной техникой окрашивания яиц, которая позволяет добиться эффекта "звездного неба".

По ее словам, сначала яйца нужно отварить, охладить и хорошо высушить. После этого каждое яйцо следует протереть растительным маслом.

Чтобы приготовить смесь для окрашивания яиц, нужно взять 3 пакетика красителя, 600 мл теплой воды и 3 ст. л. уксуса. Все это нужно смешать в удобной посуде и хорошо перемешать.

Яйца следует опустить в краску всего на 7 минут. После этого их нужно достать, выложить на салфетку и еще раз слегка протереть маслом. Красивые, глянцевые яйца на Пасху с "звездным" эффектом готовы!

Натуральные красители для яиц / Инфографика: Главред

Как сделать натуральный красный краситель для яиц

Красный цвет яйцам может придать отвар луковой шелухи. Цвет может варьироваться от рыжего до темно-бордового, все зависит от времени приготовления и насыщенности отвара.

Чтобы так покрасить яйца, их нужно сначала сварить, а затем, еще горячими, положить в теплый отвар. Важно, что в отвар следует добавить по столовой ложке уксуса и соли, чтобы цвет лучше ложился на скорлупу.

Об источнике: il_mio_passione il_mio_passione — кулинарный блог в TikTok. Его автор делится интересными рецептами, лайфхаками и идеями, которые могут вдохновлять других. На данный блог уже подписалось более 15 тысяч пользователей.

