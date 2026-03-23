Эффект звёздного неба за пару минут: как эффектно раскрасить яйца на Пасху

Вы узнаете:
- Как можно покрасить яйца на Пасху
- Почему яйца натирают маслом перед покраской
Уже совсем скоро украинцы будут праздновать Пасху. Одним из главных атрибутов этого праздника являются писанки и крашенки. Не секрет, что каждая хозяйка хочет, чтобы праздничные яйца в ее корзине были особенно красивыми. Для этого достаточно воспользоваться некоторыми секретами окрашивания.
Главред решил разобраться, как необычно покрасить яйца в красный цвет.
Как покрасить яйца в красный цвет с звездным эффектом
il_mio_passione в своем видео в TikTok поделилась собственной техникой окрашивания яиц, которая позволяет добиться эффекта "звездного неба".
По ее словам, сначала яйца нужно отварить, охладить и хорошо высушить. После этого каждое яйцо следует протереть растительным маслом.
Чтобы приготовить смесь для окрашивания яиц, нужно взять 3 пакетика красителя, 600 мл теплой воды и 3 ст. л. уксуса. Все это нужно смешать в удобной посуде и хорошо перемешать.
Яйца следует опустить в краску всего на 7 минут. После этого их нужно достать, выложить на салфетку и еще раз слегка протереть маслом. Красивые, глянцевые яйца на Пасху с "звездным" эффектом готовы!
Как сделать натуральный красный краситель для яиц
Красный цвет яйцам может придать отвар луковой шелухи. Цвет может варьироваться от рыжего до темно-бордового, все зависит от времени приготовления и насыщенности отвара.
Чтобы так покрасить яйца, их нужно сначала сварить, а затем, еще горячими, положить в теплый отвар. Важно, что в отвар следует добавить по столовой ложке уксуса и соли, чтобы цвет лучше ложился на скорлупу.
Идея окрашивания яиц на Пасху – видео:
Об источнике: il_mio_passione
il_mio_passione — кулинарный блог в TikTok. Его автор делится интересными рецептами, лайфхаками и идеями, которые могут вдохновлять других. На данный блог уже подписалось более 15 тысяч пользователей.
