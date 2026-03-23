Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Украина не имеет шансов": звезда Modern Talking поплатился за любовь к РФ

Кристина Трохимчук
23 марта 2026, 10:51
В Литве отменили концерты экс-солиста группы Modern Talking.
Солисту Modern Talking отменили концерты
Вы узнаете:

  • Почему в Литве отменили концерты Дитера Болена
  • Позиция экс-солиста Modern Talking о войне в Украине

Немецкий певец и музыкант Дитер Болен, известный со времен группы Modern Talking, неожиданно поплатился за свои комплиментарные заявления в сторону страны-агрессора РФ. Об этом сообщает LRT.

По информации издания, Болен должен был выступить в Клайпеде и Каунасе с группой Blue System в конце 2026 года. Однако информация о концертах и продаже билетов на них исчезла с интернет-ресурсов.

видео дня
Modern Talking сейчас
"Да, концерт в Каунасе отменен. Мы посоветовались с организаторами и договорились, что такое мероприятие не должно проходить на нашей арене", — сообщили организаторы мероприятий на арене "Жальгирис" в городе Каунас.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Причины внезапной отмены концертов публично не разглашались, но решение связывают с недавними заявлениями артиста, который открыто высказывал симпатии к РФ и призывал снять санкции со страны-агрессора. Болен высказывался о том, что Россия и Германия были "командой мечты", а в начале полномасштабного вторжения заявил, что "Украина не имеет шансов против России".

Дитер Болен о войне РФ с Украиной
Что интересно, не все участники легендарной группы Modern Talking поддерживают позицию Дитера Болена. Например, Томас Андерс отказался выступать в РФ после 2022 года и заявил, что не будет ездить туда даже после войны, если соглашение будет несправедливым по отношению к Украине.

Последние новости шоу-бизнес

Ранее Главред сообщал, что Маша Ефросинина прервала молчание после скандального интервью мужа Оли Поляковой. Ефросинина эмоционально подчеркнула, что пока другие разбрасываются словами, ее муж защищает страну на фронте, а его принципиальность и поступки говорят сами за себя.

Также Анастасия Приходько критически высказалась о новом творчестве Дмитрия Монатика. Певица громко "прошлась" по другим своим звездным коллегам, которые стали переводить свои хиты на украинский язык. Артистка уверенна, что решение было принято от страха остаться "за бортом" шоу-бизнеса.

Вас может заинтересовать:

О группе: Modern Talking

Modern Talking - немецкий поп-дуэт, состоявший из вокалиста Томаса Андерса и продюсера, а также автора всех песен Дитера Болена. Коллектив был образован в Гамбурге в 1984 году. Является одним из самых успешных коллективов за всю историю поп-музыки и самым успешным из числа созданных в Германии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 200 миллионов экземпляров, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

12:57Украина
Вражеские штурмы закончились катастрофой: Сырский заявил о срыве наступления РФ

Вражеские штурмы закончились катастрофой: Сырский заявил о срыве наступления РФ

11:49Фронт
Готовится новая атака: названы вероятные цели для ракет и дронов РФ

Готовится новая атака: названы вероятные цели для ракет и дронов РФ

11:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Последние новости

12:57

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

12:25

Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе: находка оказалась неожиданнойВидео

12:22

Почему тюльпаны растут, но не цветут: что нужно успеть сделать в мартеВидео

12:20

На Полтавщине температура резко опустится ниже 0°C: синоптики сообщили когда

12:13

Какие растения остаются зелеными даже зимой - идеи для красивого сада

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:08

Почему нельзя стирать белье при температуре 40 градусов: ответ удивит

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

11:49

Вражеские штурмы закончились катастрофой: Сырский заявил о срыве наступления РФ

11:44

Идеальное сочетание: рецепт очень вкусного салата с печеньюВидео

Реклама
11:27

Готовится новая атака: названы вероятные цели для ракет и дронов РФ

11:23

РФ может отправить на фронт всех мобилизованных из Крыма: в ISW назвали сроки

11:13

Лучший вариант для Кремля: эксперт оценил перспективы заключения мирного соглашения

11:08

Пламенная магнитная буря обрушилась на Украину: когда шторм достигнет пика

10:51

"Украина не имеет шансов": звезда Modern Talking поплатился за любовь к РФ

10:46

Мороз -6 градусов: где в Украине сегодня царит настоящая зима

10:06

Секреты популярной закуски - что скрывается в пачке чипсов

10:00

Ефросинина вышла на связь после скандала с Поляковой и ее мужем: что она сказала

09:59

В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

09:58

Почему 24 марта нельзя убирать и стирать: какой церковный праздник

09:52

Черная полоса позади: после 23 марта у трех знаков зодиака все сложится

Реклама
09:51

Под удар попал порт и жилые дома: последствия атаки дронов на Одесскую область

09:34

Подозревают в шпионаже: ЕС ограничит участие Венгрии в обсуждении чувствительных вопросов

09:22

"Уже не ребенок": Владимир Зеленский высказался о дочери

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 марта (обновляется)

08:54

Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

08:46

В истории церкви не было более противоречивой фигуры: Портников - о Филаретемнение

08:45

Чтобы вражеские дроны не долетали до городов: поддержите сбор средств на пикапы для мобильных экипажей ПВО актуально

08:26

Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

08:26

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:06

Россия атаковала Кривой Рог: вспыхнул пожар, пострадали люди

06:54

Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар

05:11

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

04:37

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

03:39

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

02:39

"Ты был лучшим": сын покойного Чака Норриса растрогал обращением к отцу

02:30

Вселенная "схлопнется": ученые ошеломили пугающим сценарием конца света

01:59

Невероятные "до/после": 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику

01:20

Умер звезда сериала "Клон" - подробности и причина смерти

22 марта, воскресенье
23:46

Ограничений практически не будет: график отключения света 23 марта в Сумах

23:45

Синоптики порадовали прогнозом: какой будет погода в Киеве 23 марта

Реклама
23:34

Даже не верится: жена Брюса Уиллиса показала фото с их свадьбы

23:21

Погибла во время эвакуации: молодую проводницу сбил поезд

22:56

Денисенко сделала однозначное заявление о общении с эксом: "Терпеть и страдать"

22:24

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

21:54

Океаны не смешиваются: где на планете можно увидеть это удивительное явление

21:29

"Путин не хочет заканчивать войну": тревожное заявление Зеленского о переговорахВидео

21:26

Россия активизировала наступление на фронте — Зеленский

20:26

Будет мороз: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время

20:24

Украинцев предупредили о новых графиках: когда будут отключать электроэнергию

19:41

Садоводы оставляют пластиковые вилки на грядках: в чем смысл ловкого трюкаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять