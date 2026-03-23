"Украина не имеет шансов": звезда Modern Talking поплатился за любовь к РФ

В Литве отменили концерты экс-солиста группы Modern Talking.

Солисту Modern Talking отменили концерты

Немецкий певец и музыкант Дитер Болен, известный со времен группы Modern Talking, неожиданно поплатился за свои комплиментарные заявления в сторону страны-агрессора РФ. Об этом сообщает LRT.

По информации издания, Болен должен был выступить в Клайпеде и Каунасе с группой Blue System в конце 2026 года. Однако информация о концертах и продаже билетов на них исчезла с интернет-ресурсов.

"Да, концерт в Каунасе отменен. Мы посоветовались с организаторами и договорились, что такое мероприятие не должно проходить на нашей арене", — сообщили организаторы мероприятий на арене "Жальгирис" в городе Каунас.

Причины внезапной отмены концертов публично не разглашались, но решение связывают с недавними заявлениями артиста, который открыто высказывал симпатии к РФ и призывал снять санкции со страны-агрессора. Болен высказывался о том, что Россия и Германия были "командой мечты", а в начале полномасштабного вторжения заявил, что "Украина не имеет шансов против России".

Что интересно, не все участники легендарной группы Modern Talking поддерживают позицию Дитера Болена. Например, Томас Андерс отказался выступать в РФ после 2022 года и заявил, что не будет ездить туда даже после войны, если соглашение будет несправедливым по отношению к Украине.

О группе: Modern Talking Modern Talking - немецкий поп-дуэт, состоявший из вокалиста Томаса Андерса и продюсера, а также автора всех песен Дитера Болена. Коллектив был образован в Гамбурге в 1984 году. Является одним из самых успешных коллективов за всю историю поп-музыки и самым успешным из числа созданных в Германии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 200 миллионов экземпляров, сообщает Википедия.

