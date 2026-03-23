Подозреваемый в совершении двойного теракта в Буче задержан - что известно

Что известно:
- Задержан 21-летний местный житель, подозреваемый в совершении теракта
- Злоумышленника завербовали российские спецслужбы через компьютерную игру
- За каждый взрыв предлагали 25 тыс. гривен
Подозреваемый в совершении теракта в Буче, в результате которого двое правоохранителей получили ранения, задержан. Им оказался 21-летний местный житель. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
По данным следствия, в 05:35 жительница Бучи сообщила о взрыве. После прибытия экстренных служб и полиции около 7:35 произошел второй взрыв.
В момент второго взрыва правоохранители проводили первоочередные мероприятия на месте происшествия. В результате инцидента пострадали два правоохранителя, их жизням ничего не угрожает.
"Несмотря на это, профильные службы продолжили работу, обеспечили контроль над ситуацией и приняли все необходимые меры для предотвращения тяжелых последствий среди населения", - отметили в полиции.
Первое взрывное устройство было заложено под скамейкой возле многоэтажного дома. В результате взрыва повреждены окна, фасад и газовые сети, пожара удалось избежать.
По данным СБУ, второе устройство фигурант заложил возле мусорного контейнера. Оба взрывных устройства ввзорвали дистанционно.
"Он получил от ра**истов инструкцию по изготовлению двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Для дистанционной активации каждую из бомб агент снабдил мобильным телефоном", - говорится в сообщении СБУ.
Что известно о задержанном
Уже в течение нескольких часов полицейские задержали 21-летнего исполнителя преступления. Злоумышленник объяснил полицейским, что российские спецслужбы завербовали его через Интернет.
"По его словам, он познакомился с неизвестным через компьютерную игру. Через некоторое время новый знакомый начал шантажировать молодого человека тем, что знает, где его мама, и что якобы ведет наблюдение за ней с помощью дрона, поэтому, чтобы она осталась жива, ему необходимо заложить взрывчатку", - сообщили правоохранители.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что следствие также располагает информацией о других лицах, причастных к преступлению, и проводит мероприятия по их установлению и задержанию.
В то же время начальник Управления уголовного розыска полиции Киевской области Андрей Кравчук рассказал, что за каждый взрыв предполагаемому исполнителю предлагали 25 тысяч гривен. Сейчас идет допрос фигуранта и проверка, получил ли он средства.
По предварительной информации, парень сам заложил взрывчатку и вызвал полицейских. На месте найден мобильный телефон и остатки взрывного устройства, начиненного болтами и гайками для увеличения поражающей силы при взрыве.
"Он получил от россиян инструкцию по изготовлению двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Для дистанционной активации каждую из бомб агент снабдил мобильным телефоном", - говорится в сообщении СБУ.
По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт). Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности. Расследование проводится под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
Как сообщал Главред, в Буче утром 23 марта прогремели два взрыва вблизи многоквартирного дома. Первый взрыв повредил окна, а второй произошел во время обследования территории полицейскими.
В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два мощных взрыва, их было слышно в разных частях города. В результате взрывов пострадали более 20 человек, однако жертвой стала 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Погибшая была старшим лейтенантом, родом из Волыни, позже вместе с родителями переехала в Херсон.
Галицкий районный суд Львова избрал 33-летней Ирине Саветиной, подозреваемой в террористическом акте в центре Львова, арест без права залога до 22 апреля. Женщина заявила, что не знала о содержимом пакета, была завербована российскими спецслужбами и получила по тысяче долларов за два взрывных устройства.
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
