Подозреваемый в совершении двойного теракта в Буче задержан - что известно

Руслана Заклинская
23 марта 2026, 13:32обновлено 23 марта, 14:23
По предварительным данным, исполнителя завербовали российские спецслужбы через Интернет.
Подозреваемый в совершении двойного теракта в Буче задержан - что известно
Задержан подозреваемый в совершении теракта в Буче / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Что известно:

  • Задержан 21-летний местный житель, подозреваемый в совершении теракта
  • Злоумышленника завербовали российские спецслужбы через компьютерную игру
  • За каждый взрыв предлагали 25 тыс. гривен

Подозреваемый в совершении теракта в Буче, в результате которого двое правоохранителей получили ранения, задержан. Им оказался 21-летний местный житель. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным следствия, в 05:35 жительница Бучи сообщила о взрыве. После прибытия экстренных служб и полиции около 7:35 произошел второй взрыв.

В момент второго взрыва правоохранители проводили первоочередные мероприятия на месте происшествия. В результате инцидента пострадали два правоохранителя, их жизням ничего не угрожает.

"Несмотря на это, профильные службы продолжили работу, обеспечили контроль над ситуацией и приняли все необходимые меры для предотвращения тяжелых последствий среди населения", - отметили в полиции.

Первое взрывное устройство было заложено под скамейкой возле многоэтажного дома. В результате взрыва повреждены окна, фасад и газовые сети, пожара удалось избежать.

По данным СБУ, второе устройство фигурант заложил возле мусорного контейнера. Оба взрывных устройства ввзорвали дистанционно.

"Он получил от ра**истов инструкцию по изготовлению двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Для дистанционной активации каждую из бомб агент снабдил мобильным телефоном", - говорится в сообщении СБУ.

Что известно о задержанном

Уже в течение нескольких часов полицейские задержали 21-летнего исполнителя преступления. Злоумышленник объяснил полицейским, что российские спецслужбы завербовали его через Интернет.

"По его словам, он познакомился с неизвестным через компьютерную игру. Через некоторое время новый знакомый начал шантажировать молодого человека тем, что знает, где его мама, и что якобы ведет наблюдение за ней с помощью дрона, поэтому, чтобы она осталась жива, ему необходимо заложить взрывчатку", - сообщили правоохранители.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что следствие также располагает информацией о других лицах, причастных к преступлению, и проводит мероприятия по их установлению и задержанию.

В то же время начальник Управления уголовного розыска полиции Киевской области Андрей Кравчук рассказал, что за каждый взрыв предполагаемому исполнителю предлагали 25 тысяч гривен. Сейчас идет допрос фигуранта и проверка, получил ли он средства.

По предварительной информации, парень сам заложил взрывчатку и вызвал полицейских. На месте найден мобильный телефон и остатки взрывного устройства, начиненного болтами и гайками для увеличения поражающей силы при взрыве.

"Он получил от россиян инструкцию по изготовлению двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Для дистанционной активации каждую из бомб агент снабдил мобильным телефоном", - говорится в сообщении СБУ.

По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт). Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности. Расследование проводится под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Теракты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Буче утром 23 марта прогремели два взрыва вблизи многоквартирного дома. Первый взрыв повредил окна, а второй произошел во время обследования территории полицейскими.

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два мощных взрыва, их было слышно в разных частях города. В результате взрывов пострадали более 20 человек, однако жертвой стала 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Погибшая была старшим лейтенантом, родом из Волыни, позже вместе с родителями переехала в Херсон.

Галицкий районный суд Львова избрал 33-летней Ирине Саветиной, подозреваемой в террористическом акте в центре Львова, арест без права залога до 22 апреля. Женщина заявила, что не знала о содержимом пакета, была завербована российскими спецслужбами и получила по тысяче долларов за два взрывных устройства.

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Все ли блокпосты установлены законно и кому могут выдать повестку в ТЦК — интервью с адвокатом

Все ли блокпосты установлены законно и кому могут выдать повестку в ТЦК — интервью с адвокатом

Подозреваемый в совершении двойного теракта в Буче задержан - что известно

Подозреваемый в совершении двойного теракта в Буче задержан - что известно

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

12:57Украина
Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Последние новости

15:08

Эффект звёздного неба за пару минут: как эффектно раскрасить яйца на Пасху

15:00

Все ли блокпосты установлены законно и кому могут выдать повестку в ТЦК — интервью с адвокатом

14:53

На Житомирщину ворвется рекордное тепло: когда прогреет до +20 градусов

14:38

РФ остановила экспорт нефти через порты в Балтийском море после атаки дронов – СМИ

14:22

София Ротару публично обратилась к внуку-беглецу — детали

Узнавайте важные новости первыми - подпишитесь на Главред в Telegram

14:15

Черт в украинской культуре - кем его считали наши предки

14:11

Уличная камера случайно запечатлела уникальный ритуал оленей: что они делали

14:06

Что обязательно класть в пасхальную корзину: священник назвал 7 продуктовВидео

13:58

Что означает сигнал регулировщика: тест по ПДД, который под силу не каждомуВидео

Реклама
13:43

До 68 тыс грн: обнародованы самые высокие зарплаты в Украине в 2026 году

13:42

Цены поползли вверх: ключевой продукт перед Пасхой начал дорожать

13:32

Подозреваемый в совершении двойного теракта в Буче задержан - что известноФото

13:31

Как заменить слово "язвить" на украинском языке: есть несколько интересных вариантов

13:16

Фантастическая закуска из яиц на Пасху: очень простой рецепт

13:13

Мамина булочка: Леся Никитюк показала доброе утро с сыном

13:06

"Будем колоть тебе": Виктор Павлик оказался под угрозой на собственном концерте

12:57

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

12:25

Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе: находка оказалась неожиданнойВидео

12:22

Почему тюльпаны растут, но не цветут: что нужно успеть сделать в мартеВидео

12:20

На Полтавщине температура резко опустится ниже 0°C: синоптики сообщили когда

Реклама
12:13

Какие растения остаются зелеными даже зимой - идеи для красивого сада

12:08

Почему нельзя стирать белье при температуре 40 градусов: ответ удивит

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

11:49

Вражеские штурмы закончились катастрофой: Сырский заявил о срыве наступления РФ

11:44

Идеальное сочетание: рецепт очень вкусного салата с печеньюВидео

11:27

Готовится новая атака: названы вероятные цели для ракет и дронов РФ

11:23

РФ может отправить на фронт всех мобилизованных из Крыма: в ISW назвали сроки

11:13

Лучший вариант для Кремля: эксперт оценил перспективы заключения мирного соглашения

11:08

Пламенная магнитная буря обрушилась на Украину: когда шторм достигнет пика

10:51

"Украина не имеет шансов": звезда Modern Talking поплатился за любовь к РФ

10:46

Мороз -6 градусов: где в Украине сегодня царит настоящая зима

10:06

Секреты популярной закуски - что скрывается в пачке чипсов

10:00

Ефросинина вышла на связь после скандала с Поляковой и ее мужем: что она сказала

09:59

В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

09:58

Почему 24 марта нельзя убирать и стирать: какой церковный праздник

09:52

Черная полоса позади: после 23 марта у трех знаков зодиака все сложится

09:51

Под удар попал порт и жилые дома: последствия атаки дронов на Одесскую область

09:34

Подозревают в шпионаже: ЕС ограничит участие Венгрии в обсуждении чувствительных вопросов

09:22

"Уже не ребенок": Владимир Зеленский высказался о дочери

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 марта (обновляется)

Реклама
08:54

Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

08:46

В истории церкви не было более противоречивой фигуры: Портников - о Филаретемнение

08:45

Чтобы вражеские дроны не долетали до городов: поддержите сбор средств на пикапы для мобильных экипажей ПВО актуально

08:26

Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

08:26

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:06

Россия атаковала Кривой Рог: вспыхнул пожар, пострадали люди

06:54

Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар

05:11

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

04:37

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

03:39

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

