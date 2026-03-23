Подозреваемый в совершении двойного теракта в Буче задержан - что известно

По предварительным данным, исполнителя завербовали российские спецслужбы через Интернет.

Задержан подозреваемый в совершении теракта в Буче

Что известно:

Задержан 21-летний местный житель, подозреваемый в совершении теракта

Злоумышленника завербовали российские спецслужбы через компьютерную игру

За каждый взрыв предлагали 25 тыс. гривен

Подозреваемый в совершении теракта в Буче, в результате которого двое правоохранителей получили ранения, задержан. Им оказался 21-летний местный житель. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным следствия, в 05:35 жительница Бучи сообщила о взрыве. После прибытия экстренных служб и полиции около 7:35 произошел второй взрыв.

В момент второго взрыва правоохранители проводили первоочередные мероприятия на месте происшествия. В результате инцидента пострадали два правоохранителя, их жизням ничего не угрожает.

"Несмотря на это, профильные службы продолжили работу, обеспечили контроль над ситуацией и приняли все необходимые меры для предотвращения тяжелых последствий среди населения", - отметили в полиции.

Первое взрывное устройство было заложено под скамейкой возле многоэтажного дома. В результате взрыва повреждены окна, фасад и газовые сети, пожара удалось избежать.

По данным СБУ, второе устройство фигурант заложил возле мусорного контейнера. Оба взрывных устройства ввзорвали дистанционно.

"Он получил от ра**истов инструкцию по изготовлению двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Для дистанционной активации каждую из бомб агент снабдил мобильным телефоном", - говорится в сообщении СБУ.

Что известно о задержанном

Уже в течение нескольких часов полицейские задержали 21-летнего исполнителя преступления. Злоумышленник объяснил полицейским, что российские спецслужбы завербовали его через Интернет.

"По его словам, он познакомился с неизвестным через компьютерную игру. Через некоторое время новый знакомый начал шантажировать молодого человека тем, что знает, где его мама, и что якобы ведет наблюдение за ней с помощью дрона, поэтому, чтобы она осталась жива, ему необходимо заложить взрывчатку", - сообщили правоохранители.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что следствие также располагает информацией о других лицах, причастных к преступлению, и проводит мероприятия по их установлению и задержанию.

В то же время начальник Управления уголовного розыска полиции Киевской области Андрей Кравчук рассказал, что за каждый взрыв предполагаемому исполнителю предлагали 25 тысяч гривен. Сейчас идет допрос фигуранта и проверка, получил ли он средства.

По предварительной информации, парень сам заложил взрывчатку и вызвал полицейских. На месте найден мобильный телефон и остатки взрывного устройства, начиненного болтами и гайками для увеличения поражающей силы при взрыве.

"Он получил от россиян инструкцию по изготовлению двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Для дистанционной активации каждую из бомб агент снабдил мобильным телефоном", - говорится в сообщении СБУ.

По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт). Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности. Расследование проводится под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Как сообщал Главред, в Буче утром 23 марта прогремели два взрыва вблизи многоквартирного дома. Первый взрыв повредил окна, а второй произошел во время обследования территории полицейскими.

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два мощных взрыва, их было слышно в разных частях города. В результате взрывов пострадали более 20 человек, однако жертвой стала 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Погибшая была старшим лейтенантом, родом из Волыни, позже вместе с родителями переехала в Херсон.

Галицкий районный суд Львова избрал 33-летней Ирине Саветиной, подозреваемой в террористическом акте в центре Львова, арест без права залога до 22 апреля. Женщина заявила, что не знала о содержимом пакета, была завербована российскими спецслужбами и получила по тысяче долларов за два взрывных устройства.

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка.

