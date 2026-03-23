Почему 24 марта нельзя убирать и стирать: какой церковный праздник

По народным верованиям 24 марта после обеда следует избегать тяжелого физического труда: не убирают, не стирают, не шьют.

Какой церковный праздник 24 марта

Что можно и нельзя делать 24 марта

Приметы 24 марта

24 марта в православной традиции вспоминают преподобного Захария - подвижника, связанного с Киево-Печерской лаврой, который жил на рубеже XIII-XIV веков. Его чтят как пример глубокой аскезы, духовной борьбы и непоколебимой веры. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 24 марта

Захария пришёл в монастырь и посвятил себя суровому аскетическому пути. Его главным подвигом был строгий пост: он полностью отказался от варёной и печёной пищи, употребляя лишь травы и растения один раз в день - после захода солнца. Такой образ жизни отражал его стремление отказаться от телесного ради духовного совершенствования.

Благодаря своей дисциплине и воздержанию святой пользовался большим уважением среди братии. По преданию, его духовная сила была столь велика, что даже злые силы боялись одного упоминания его имени. Также говорится, что ему являлись ангелы - как знак особой близости к Богу.

Есть разные сведения о происхождении Захария: некие источники отождествляют его с юношей, который в древности был современником игумена Никона (1077-1088 годы), и перед постригом пожертвовал существенное наследство на нужды монастыря. После этого он постригся в монашество и остался служить в Печерской обители, посвятив жизнь молитве и аскезе.

Приметы 24 марта

Вечером ясное небо - ждите потепления.

На прудах сидят лебеди - будет тепло.

Высокие облака - к хорошей погоде.

Что нельзя делать 24 марта

По народным верованиям в этот день после обеда следует избегать тяжелого физического труда: не убирают, не стирают, не шьют - все это считается нежелательным и даже греховным. Нельзя обижать ни людей, ни животных, ведь считается, что отрицательные поступки в этот день возвращаются вдвойне. Также не принято ходить в гости или принимать гостей в доме.

Что можно делать 24 марта

Есть старинный народный обычай: перед посещением храма всей семьей обойти дом трижды с молитвой. Верили, что это оберегает дом от всякой беды и недоброго влияния.

