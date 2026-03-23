Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе: находка оказалась неожиданной

Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе / коллаж: Главред, фото: скриншот

После того, как соседи внезапно покинули дом, женщина начала слышать странные звуки, доносящиеся с их участка. Любопытство взяло верх - и она решила проверить, что происходит. Увиденное оказалось неожиданным. Об этом передает Express.co.uk.

Что произошло после отъезда соседей

Переезд редко проходит спокойно: спешка, сбор вещей и стресс нередко приводят к тому, что что-то остаётся забытым. Особенно сложно всё проконтролировать, если в семье есть дети или домашние животные.

Пользовательница TikTok по имени Джино поделилась своей историей под ником jeeno777. По её словам, соседей недавно выселили, а их дом даже заколотили досками.

Однако спустя несколько дней после их отъезда женщина стала слышать подозрительные звуки из соседского двора. Оказалось, бывшие жильцы оставили после себя не просто вещи - там остался их кот.

Как удалось спасти животное

Обнаружив брошенного питомца, Джино не осталась равнодушной. Она начала регулярно кормить кота и обустроила для него временное укрытие у себя во дворе.

Сначала женщина сомневалась, стоит ли забирать животное в дом из-за собственной собаки. Но с наступлением холодов она решила действовать и обратилась в службы защиты животных.

Специалисты посоветовали проверить, есть ли у кота микрочип. После осмотра выяснилось, что чип отсутствует, а значит, формально животное могли признать бездомным.

Чем закончилась история

К счастью, ситуация разрешилась благополучно. С помощью местных служб удалось найти контакты прежних владельцев. Уже через несколько часов они пришли за своим питомцем и забрали его домой.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

