Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе: находка оказалась неожиданной

Виталий Кирсанов
23 марта 2026, 12:25
Переезд редко проходит спокойно: спешка, сбор вещей и стресс нередко приводят к тому, что что-то остаётся забытым.
Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе
Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Что произошло после отъезда соседей
  • Как удалось спасти животное
  • Чем закончилась история

После того, как соседи внезапно покинули дом, женщина начала слышать странные звуки, доносящиеся с их участка. Любопытство взяло верх - и она решила проверить, что происходит. Увиденное оказалось неожиданным. Об этом передает Express.co.uk.

Что произошло после отъезда соседей

Переезд редко проходит спокойно: спешка, сбор вещей и стресс нередко приводят к тому, что что-то остаётся забытым. Особенно сложно всё проконтролировать, если в семье есть дети или домашние животные.

Пользовательница TikTok по имени Джино поделилась своей историей под ником jeeno777. По её словам, соседей недавно выселили, а их дом даже заколотили досками.

Однако спустя несколько дней после их отъезда женщина стала слышать подозрительные звуки из соседского двора. Оказалось, бывшие жильцы оставили после себя не просто вещи - там остался их кот.

Как удалось спасти животное

Обнаружив брошенного питомца, Джино не осталась равнодушной. Она начала регулярно кормить кота и обустроила для него временное укрытие у себя во дворе.

Сначала женщина сомневалась, стоит ли забирать животное в дом из-за собственной собаки. Но с наступлением холодов она решила действовать и обратилась в службы защиты животных.

Специалисты посоветовали проверить, есть ли у кота микрочип. После осмотра выяснилось, что чип отсутствует, а значит, формально животное могли признать бездомным.

Чем закончилась история

К счастью, ситуация разрешилась благополучно. С помощью местных служб удалось найти контакты прежних владельцев. Уже через несколько часов они пришли за своим питомцем и забрали его домой.

Другие интересные новости

Муж и жена решили сделать ремонт в своем доме, однако строители обнаружили находку, от которой новые владельцы дома были шокированы.

Во время очередного будничного похода в секонд-хенд блогер Даниэль нашла ничто иное, как настоящий дизайнерский трофей. Речь идет о джемпере от знаменитого бренда Ralph Lauren.

Владелица старинного дома Амелия, известная в социальных сетях как "Амелия с привидениями", была крайне удивлена, когда наткнулась на загадочную находку под досками пола своего 250-летнего жилища.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Все ли блокпосты установлены законно и кому могут выдать повестку в ТЦК — интервью с адвокатом

Все ли блокпосты установлены законно и кому могут выдать повестку в ТЦК — интервью с адвокатом

Подозреваемый в совершении двойного теракта в Буче задержан - что известно

Подозреваемый в совершении двойного теракта в Буче задержан - что известно

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Эффект звёздного неба за пару минут: как эффектно раскрасить яйца на Пасху

Все ли блокпосты установлены законно и кому могут выдать повестку в ТЦК — интервью с адвокатом

На Житомирщину ворвется рекордное тепло: когда прогреет до +20 градусов

РФ остановила экспорт нефти через порты в Балтийском море после атаки дронов – СМИ

София Ротару публично обратилась к внуку-беглецу — детали

Черт в украинской культуре - кем его считали наши предки

Уличная камера случайно запечатлела уникальный ритуал оленей: что они делали

Что обязательно класть в пасхальную корзину: священник назвал 7 продуктовВидео

Что означает сигнал регулировщика: тест по ПДД, который под силу не каждомуВидео

До 68 тыс грн: обнародованы самые высокие зарплаты в Украине в 2026 году

Цены поползли вверх: ключевой продукт перед Пасхой начал дорожать

Подозреваемый в совершении двойного теракта в Буче задержан - что известноФото

Как заменить слово "язвить" на украинском языке: есть несколько интересных вариантов

Фантастическая закуска из яиц на Пасху: очень простой рецепт

Мамина булочка: Леся Никитюк показала доброе утро с сыном

"Будем колоть тебе": Виктор Павлик оказался под угрозой на собственном концерте

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе: находка оказалась неожиданнойВидео

Почему тюльпаны растут, но не цветут: что нужно успеть сделать в мартеВидео

На Полтавщине температура резко опустится ниже 0°C: синоптики сообщили когда

Какие растения остаются зелеными даже зимой - идеи для красивого сада

Почему нельзя стирать белье при температуре 40 градусов: ответ удивит

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

Вражеские штурмы закончились катастрофой: Сырский заявил о срыве наступления РФ

Идеальное сочетание: рецепт очень вкусного салата с печеньюВидео

Готовится новая атака: названы вероятные цели для ракет и дронов РФ

РФ может отправить на фронт всех мобилизованных из Крыма: в ISW назвали сроки

Лучший вариант для Кремля: эксперт оценил перспективы заключения мирного соглашения

Пламенная магнитная буря обрушилась на Украину: когда шторм достигнет пика

"Украина не имеет шансов": звезда Modern Talking поплатился за любовь к РФ

Мороз -6 градусов: где в Украине сегодня царит настоящая зима

Секреты популярной закуски - что скрывается в пачке чипсов

Ефросинина вышла на связь после скандала с Поляковой и ее мужем: что она сказала

В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

Почему 24 марта нельзя убирать и стирать: какой церковный праздник

Черная полоса позади: после 23 марта у трех знаков зодиака все сложится

Под удар попал порт и жилые дома: последствия атаки дронов на Одесскую область

Подозревают в шпионаже: ЕС ограничит участие Венгрии в обсуждении чувствительных вопросов

"Уже не ребенок": Владимир Зеленский высказался о дочери

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 марта (обновляется)

Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

В истории церкви не было более противоречивой фигуры: Портников - о Филаретемнение

Чтобы вражеские дроны не долетали до городов: поддержите сбор средств на пикапы для мобильных экипажей ПВО актуально

Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Россия атаковала Кривой Рог: вспыхнул пожар, пострадали люди

Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

