Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе: находка оказалась неожиданной

После того, как соседи внезапно покинули дом, женщина начала слышать странные звуки, доносящиеся с их участка. Любопытство взяло верх - и она решила проверить, что происходит. Увиденное оказалось неожиданным. Об этом передает Express.co.uk.
Что произошло после отъезда соседей
Переезд редко проходит спокойно: спешка, сбор вещей и стресс нередко приводят к тому, что что-то остаётся забытым. Особенно сложно всё проконтролировать, если в семье есть дети или домашние животные.
Пользовательница TikTok по имени Джино поделилась своей историей под ником jeeno777. По её словам, соседей недавно выселили, а их дом даже заколотили досками.
Однако спустя несколько дней после их отъезда женщина стала слышать подозрительные звуки из соседского двора. Оказалось, бывшие жильцы оставили после себя не просто вещи - там остался их кот.
Как удалось спасти животное
Обнаружив брошенного питомца, Джино не осталась равнодушной. Она начала регулярно кормить кота и обустроила для него временное укрытие у себя во дворе.
Сначала женщина сомневалась, стоит ли забирать животное в дом из-за собственной собаки. Но с наступлением холодов она решила действовать и обратилась в службы защиты животных.
Специалисты посоветовали проверить, есть ли у кота микрочип. После осмотра выяснилось, что чип отсутствует, а значит, формально животное могли признать бездомным.
Чем закончилась история
К счастью, ситуация разрешилась благополучно. С помощью местных служб удалось найти контакты прежних владельцев. Уже через несколько часов они пришли за своим питомцем и забрали его домой.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
