"С глубокой печалью": умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский

Виталий Кирсанов
23 марта 2026, 15:17
В 2022 году после начала полномасштабной войны Радвинский пожертвовал около $1,3 млн в криптовалюте на гуманитарную помощь Украине.
Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский

Кратко:

  • Радвинский - американец украинского происхождения
  • Forbes оценивает состояние предпринимателя более чем в $7,8 млрд

Владелец платформы OnlyFans, украино-американский бизнесмен Леонид Радвинский умер от рака в возрасте 43 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

"С глубокой печалью сообщаем о смерти Лео Радвинского. Лео мирно ушел из жизни после долгой борьбы с раком. Его семья просит уважать их право на частную жизнь в это трудное время", - говорится в заявлении компании.

OnlyFans сообщила, что в 2024 году Радвинский передал права собственности на платформу трастовому фонду.

Радвинский родился в Одессе в 1982 году и еще в детстве эмигрировал с семьей в Чикаго, где впоследствии окончил Северо-Западный университет по специальности "экономика". Свой первый бизнес - компанию Cybertania - он основал еще в конце 1990-х годов, будучи студентом. Документы за него подписывала мать. Этот сервис занимался реферальными ссылками на пароли к различным сайтам, включая порнографические, и приносил миллионные доходы.

В 2004 году Радвинский создал одну из первых успешных платформ для вебкамер MyFreeCams, задолго до появления OnlyFans заложив основы для будущей революции в индустрии.

Радвинский приобрел OnlyFans в 2018 году у британских основателей - отца и сына Гая и Тима Стокли, которые запустили сервис всего двумя годами ранее с инвестицией в $12,5 тысячи. Сумма сделки не разглашалась, однако именно с этого момента начался стремительный взлет платформы.

Под руководством Радвинского OnlyFans превратился из малоизвестного стартапа в глобального гиганта, чья бизнес-модель изменила саму структуру монетизации контента для взрослых.

Forbes оценивает состояние предпринимателя на момент смерти более чем в $7,8 млрд, а совокупные дивиденды, которые он выплатил себе с 2021 по 2025 год, составили около $1,8 млрд. В последние годы бизнесмен рассматривал возможность продажи платформы за сумму до $8 млрд.

В 2022 году после начала полномасштабной войны Радвинский пожертвовал около $1,3 млн в криптовалюте на гуманитарную помощь Украине.

OnlyFans - детали

Напомним, Главред писал, что за три года, с 2020 по 2022, украинцы заработали на платформе OnlyFans 111 миллионов долларов.

В декабре 2024 года 350 украинских моделей платформы Onlyfans, которая дает возможность делиться откровенным контентом, подали декларации об имущественном положении, задекларировав 305,4 млн грн дохода.

Что такое OnlyFans

OnlyFans (в переводе с англ. - "Только фанаты") - сервис подписки на контент. Штаб-квартира компании находится в Лондоне Создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их контент - "фанатах". Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также пользуются им тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты. Это позволяет создателям контента получать финансирование непосредственно от своих поклонников на ежемесячной основе, а также от чаевых и функции pay-per-view (PPV).

