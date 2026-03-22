Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Растворимый кофе кажется удобным, но его состав отличается от натурального. Из каких зерен его делают, чем отличаются виды и как выбрать качественный продукт.

Как выбрать растворимый кофе?

О чем вы узнаете:

Из чего на самом деле делают растворимый кофе

Как выбрать качественный растворимый кофе

Растворимый кофе — самый популярный напиток из-за своей быстроты. Залил кипятком — и готово. Но за этим удобством стоят технологии, которые сильно меняют состав продукта. Главред расскажет, что именно попадает в нашу чашку.

Какое сырье используют для растворимого кофе

Для растворимого кофе редко берут дорогие сорта зерна. Чаще всего используют робусту — она дешевле арабики, содержит в два раза больше кофеина и дает более сильную горчинку. Часто на завод отправляют зерна, которые имеют плохой вид: мелкие, поломанные или пережаренные.

Для производства растворимого напитка часто используют некондиционное зерно: сломанное или мелкое. После переработки покупатель все равно не увидит разницы, — отмечают эксперты канала "Диалоги о еде".

Три вида растворимого кофе: в чем между ними разница

От способа изготовления зависит, насколько напиток будет похож на настоящий кофе.

Порошковый кофе

Порошковый кофе является самым дешевым вариантом. Кофейный отвар распыляют в горячем воздухе, он высыхает и становится мелкой пылью. Вкуса в таком кофе мало.

Гранулированный кофе

Это тот же порошок, что и в предыдущем виде кофе, но его просто сбили в небольшие комочки с помощью пара. Он выглядит лучше, но по качеству такой же, как порошковый.

Сублимированный кофе

Сублимированный кофе изготавливается методом замораживания. Кофе замораживают при очень низкой температуре, а затем высушивают в вакууме. Это самый дорогой и лучший вид растворимого кофе.

Сублимация — это самый щадящий метод. Он позволяет сохранить максимум полезных веществ и натуральный аромат зерна, — говорят специалисты.

Почему растворимый кофе имеет сильный запах и как влияет на здоровье

Настоящий кофе теряет свой запах во время переработки. Для того, чтобы напиток из банки приятно пахнул, производители добавляют в него кофейные масла или ароматизаторы. Поэтому сильный запах из банки не всегда означает высокое качество.

Авторы видео также обращают внимание на то, что растворимый кофе сильнее раздражает желудок. Из-за высокой кислотности его не стоит пить натощак. Кроме того, он быстро выводит воду из организма, поэтому после каждой чашки стоит выпивать стакан чистой воды.

Как выбрать качественный растворимый кофе

Когда покупаете растворимый кофе, обращайте внимание на его внешний вид. В хорошей банке все гранулы должны быть одинаковыми, четкими, в форме небольших пирамидок. Если на дне много кофейной пыли, это означает, что технология производства была нарушена.

Кроме того, обращайте внимание на состав: там должен быть только 100% кофе. Стоит избегать смесей "3 в 1", где вместо кофе преобладают сахар, стабилизаторы и растительный жир.

Какой растворимый кофе считается лучшим

Хотя растворимый кофе — это лишь заменитель натурального, сублимированные варианты являются наиболее безопасными и ближайшими по вкусу к настоящему напитку.

Об источнике: канал "Диалоги о еде" "Диалоги о еде" — это украинский просветительский YouTube-канал профессионального шеф-повара Андрея Клюса (опыт работы более 11 лет). Проект специализируется на "разборе еды на атомы": автор анализирует состав продуктов, объясняет разницу между маркировками ДСТУ, развенчивает маркетинговые мифы и учит зрителей выбирать качественные товары без переплат. Главная цель канала — превратить поход в магазин в сознательную инвестицию в собственное здоровье через понимание технологии производства и химии продуктов.

