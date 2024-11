Оккупанты готовятся к наступлению на Днепропетровщину: в ISW раскрыли детали

Кратко:

Страна-агрессор Россия стремится захватить как можно больше украинских территорий, в том числе и в Днепропетровской области. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что военное командование РФ предположительно рассматривает возможность наступления на юго-восточную часть Днепропетровской области.

"Хотя эта область не входит в число незаконно аннексированных, но ее захват мог бы помочь РФ достичь ее стратегической цели – полного захвата Донецкой области", — пишут эксперты.

Американские специалисты упоминают в отчете заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Москва якобы открыта для переговоров. Впрочем, он исключил возможность "замораживания" нынешней линии фронта или создания демилитаризованной зоны. По его словам, единственный путь к миру – это "устранение, которое заставило Россию начать полномасштабное вторжение".

В ISW считают, что это заявление Нарышкина говорит о том, что Москва продолжает настаивать на полной капитуляции Киева. Также российские чиновники в очередной раз озвучили требования по передаче им четырех украинских областей, которые Россия частично оккупировала.

Армия РФ продвигается в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения в 2022 году, захватив за последний месяц территорию размером с половину Лондона. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков и военных блогеров.

Издание отмечает, что за последнюю неделю российская армия захватила почти 235 кв. км территории Украины, что является недельным рекордом для 2024 года. В ноябре российские войска захватили 600 кв. км.

Как сообщал Главред, до границы с Днепропетровской областью осталось 7 километров. Об этом заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман". Он акцентировал на том, что направление села Большие Новоселки не подготовили к обороне несмотря на то, что больше года там было затишье.

В ночь на 27 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что российская армия оккупировала Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области и продвинулась возле 12 населенных пунктов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.