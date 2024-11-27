Официально: Израиль и "Хезболла" договорились о прекращении огня - Байден

В течение 60 дней Израиль будет постепенно выводить войска с территории Ливана.

https://glavred.info/world/oficialno-izrail-i-hezbolla-dogovorilis-o-prekrashchenii-ognya-bayden-10617797.html Ссылка скопирована

Прекращение боевых действий на Ближнем Востоке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Израиль и Ливан договорились о прекращении огня

В течение следующих 60 дней Израиль будет постепенно выводить свои войска с территории Ливана

Израиль и Ливан согласились прекратить боевые действия. Об этом сообщил в соцсети Х президент США Джо Байден.

По его словам, соглашение о прекращении огня вступило в силу в ночь на среду.

видео дня

"Сегодня я имею хорошие новости с Ближнего Востока. Я разговаривал с премьер-министрами Ливана и Израиля. И я рад сообщить: они приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и "Хезболлой", - написал Байден.

Он добавил, что США рассчитывают, что договоренности о прекращении огня - бессрочные.

Ожидается, что в течение ближайших 60 дней Израиль поэтапно выведет войска из Ливана. Тем временем армия Ливана - развернет свои силы в регионе. А вот "Хезболла" прекратит свое вооруженное присутствие вдоль границы к югу от реки Литани.

Так, решение гарантирует защиту Израиля от угрозы со стороны ливанской группировки "Хезболла" и других террористических организаций, действующих из Ливана, передают в Белом доме.

Ситуация на Ближнем Востоке - как все начиналось

Напомним, боевики группировки ХАМАС утром 7 октября атаковали Израиль. Они нанесли удары с воздуха, суши и моря по центральной и южной части страны с территории сектора Газа. Сообщалось, что боевики выпустили более 2200 ракет по Израилю.

Как писал Главред, впоследствии армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о военном положении в стране. Возле границы с Сектором Газа была внедрена "особая зона".

Вечером 7 октября сообщалось, что войска Израиля вошли во все города возле Сектора Газа. Боевые действия на тот момент продолжались в 22 очагах. Израильские военные зачищают населенные пункты, которые ранее были захвачены боевиками ХАМАС.

Читайте также:

Что известно о "Хезболле"? Хезболла (араб. حزب الله, Ḥizbu 'llāh - партия Бога или партия Аллаха), также Хизболла или Хизбулла - ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия, пишет Википедия. Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. Европейский Союз, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической Внешнюю Организацию Безопасности Хезболлы. Хезболла сформирована в ответ на израильскую оккупацию Ливана в 1982 году при поддержке сторонников Аятоллы Хомейни. Хезболла рассматривает Израиль как "нелегальную узурпаторскую группировку, основанную на предательстве, резней и иллюзиях". В основном она поддерживается шиитским населением Ливана, и является одной из двух влиятельных шиитских организаций Ливана (вторая - Амаль).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред